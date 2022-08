Concours de l'INJS : Le ministère des Sports prend une mesure inédite

Le concours de l'INJS (Institut national de la jeunesse et du sport) est lancé depuis le lundi 8 août 2022. Dans le communiqué d'ouverture, une condition de candidature inédite a été fixée par le ministère des Sports.

Concours de l'INJS : Pas de place pour les tatoués

Au titre de l'année 2022, il est ouvert un test d'aptitude et d'entrée à l'Institut national de la jeunesse et des sports, au cycle de formation des professeurs de lycée option éducation permanente. Le communiqué du ministère des Sports précise que la formation s'étendra sur cinq ans.

Les conditions établies pour le concours de l'INJS mentionnent que les postulants ne devront pas avoir "le moindre tatouage sur le corps". Cette mesure a créé une véritable polémique sur les réseaux. Des internautes l'ont salué quand d'autres estiment que ladite mesure vient pénaliser de jeunes Ivoiriens.

En outre, pour faire acte de candidature, il faudra être de nationalité ivoirienne ; être âgé de 18 ans au moins et de 26 ans au plus ; être titulaire du baccalauréat toutes séries des années 2021 ou 2022. Par ailleurs, il faut noter que le dépôt des dossiers a débuté le lundi 8 août 2022 et prendra fin le 12 septembre, délai de rigueur. Les épreuves écrites sont prévues pour le 24 septembre 2022 de 7 heures 30 à 17 heures 00.