Air Algérie: Un supposé changement de nom tourne à la dérision

Entre le changement de son équipe dirigeante et sa nouvelle offre estivale qui prend en compte plusieurs destinations, Air Algérie retrouve peu à peu une stabilité, ce qui n'a pas été forcément le cas ces dernières années marquées par des scandales à répétition. Mais une récente actualité risque de saper les efforts de la nouvelle direction de la compagnie qui veut redorer l'image de l'institution écornée par des scandales de gestion.

Air Algérie: vers un éventuel changement de nom?

La semaine dernière, le ministre algérien des transports avait annoncé au travers d'un communiqué l'augmentation des offres d'Air Algérie en ce qui concerne ses liaisons cet été. Mais ce week-end, une nouvelle actualité tient en haleine la compagnie aérienne.

En effet, plusieurs médias avaient relayé une information concernant une supposée procédure de changement de nom qu'aurait entamé la direction d'Air Algérie. Selon les informations ventilées par ces médias, la dénomination de la dite compagnie devrait passer d'Air Algérie à Algerian Airlines.

Ainsi, cette information a suscité la réaction de plusieurs internautes notamment des clients de la compagnie. Ces derniers se sont mis à railler la flotte aérienne en estimant que le changement de nom est un non-événement.

Selon un internaute, le plus important, ne réside aucunement pas dans l'appellation d'Air Algérie qu'il soit en français ou en anglais. La plupart de ces internautes qui sont des clients de la compagnie estiment que le réel changement doit plutôt concerner les offres de la compagnie sur le prix des billets, de la qualité du service et du personnel, de l'entretien intérieur et extérieur des avions.

Alors qu'elle a été prise au sérieux, l'information relative au futur changement de nom de la compagnie ne relève que d'une fake news orchestrée par les médias en ligne.

La direction éteint la polémique du changement de nom

Très rapidement, la compagnie est montée au créneau pour éteindre cette polémique. Dans une interview accordée au VVA (Visa Algérie.com), l'institution a dénoncé ce qu'elle qualifie de fake news et a assuré que pour l'instant un changement de nom n'est pas encore inscrit dans leur agenda.