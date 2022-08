Mali: Debordo Leekunfa s'engage pour la libération des 49 soldats ivoiriens

Après la grosse polémique suscitée lors de sa prestation du dimanche dernier à Yopougon, l'artiste Coupé-décalé, Debordo Leekunfa, a annoncé l'organisation d'un concert en hommage aux 49 soldats détenus au Mali.

Debordo Leekunfa annonce un concert au Palais de la Culture d'Abidjan pour la libération des militaires ivoiriens détenus au Mali

Debordo Leekunfa a décidé de s'engager pour la libération des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis plusieurs semaines. Dans un message posté sur sa page Facebook, l'artiste Coupé-décalé a annoncé l'organisation d'un concert au palais de la Culture afin de rendre hommage à ces derniers.

'' Je me battrai corps et âme pour ma patrie! Dans peu de temps, je me donnerai en concert au palais de la culture en hommage à nos 49 soldats, vive leur libération ! La date vous sera communiquée ! Que chacun prépare son drapeau ! Nous allons démonter au monde entier l’ amour qu’on porte pour notre pays ! Vive la Côte d’Ivoire ! Vive la partie ! Vive l’Ivoirien ! Côte d’Ivoire oyé. Mais surtout, mettez Dieu dans tout ce que vous faites , car moi seul Dieu me gère'', a écrit Opah la nation.

Cette publication de Debordo fait suite à sa prestation du dimanche dernier au maquis Internat de Yopougon. En pleine prestation, l'artiste Coupé-décalé a évoqué l'affaire des 49 soldats ivoiriens en détention au Mali, en s'attaquant à Sidiki Diabaté.

''Libérez nos soldats ! Sidiki Diabaté, si tu es garçon, fais un concert je vais voir. Si un malien est garçon, il n'a qu'à faire un concert, on va voir clair dedans'', a soutenu Debordo Leekunfa.

Des propos qui ont mis le propriétaire de l'espace, Aimé Zébié, dans une colère noire. Ce dernier est monté sur la scène pour ordonner la fermeture du micro d'Opah la nation. Après des échanges tendus entre le propriétaire de l'espace, Debordo Leekunfa a finalement quitté la scène.