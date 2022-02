Debordo Leekunfa à propos de la cherté de la vie: "Allez voir Fally "

L'artiste Coupé-décalé, Debordo Leekunfa, a profité de la hausse des prix, constatée en Côte d’Ivoire ces derniers jours, pour régler ses comptes avec certains ivoiriens.

Cherté de la vie : Debordo Leekunfa crache ses vérités aux Ivoiriens

La hausse des prix de plusieurs produits de première nécessité, constatée depuis quelques jours sur le marché, est fortement décriée sur les réseaux sociaux. Des artistes se sont même invités dans le débat en demandant aux autorités de trouver rapidement une solution.

L'artiste Coupé-décalé, Debordo Leekunfa, à qui certains internautes ont demandé de se prononcer sur cette situation, en a profité pour régler ses comptes.

"Toi tu vas prendre 1 million pour aller dans concert de Fally, tu vas prendre 100 mille pour aller à l'hôtel Ivoire pour aller regarder Fally Ipupa, au détriment de ton frère ivoirien qui fait un concert à 30 mille, 50 mille et qui peine à remplir sa salle. Toi tu prends ton argent pour aller soutenir un concert de 1 million. Quand on te demande tu dis "c'est parce qu'il se prend au sérieux". Et puis ils vont augmenter cube maggi à 50 francs, et toi tu vas demander à moi Debordo de parler de ça ? walaye, je mange pas cube magi. Cube magie là, moi je mange pas. Huile même, je te jure que je ne connais pas. Je ne sais même pas ce que c'est", a-t-il lancé dans une vidéo postée sur sa page Facebook.

Cette sortie de Debordo Leekunfa a suscité de nombreuses réactions dont celle de Souleymane Kamagaté, l'époux de Bamba Ami Sarah.

''Debordo veut seulement vous dire de ne pas compter sur lui parce que vous estimez qu’il ne se prend pas au sérieux. Il faut plutôt demander aux artistes comme Fally, d’après vous qui se prennent au sérieux, de le faire pour vous. En conclusion, si vous estimez qu’il ne mérite pas qu’on paye des tickets à 30.000 pour regarder ses spectacles, il ne faut pas compter sur lui pour être votre porte-parole dans ce genre de combat. Je suis très d’accord avec lui. Quand on estime que quelqu’un n’est pas un exemple, quand on estime qu’on ne doit pas soutenir une personne, il ne faut pas demander à cette même personne de porter vos souffrances. Tournez vous vers ces personnes qui méritent vos attentions'', a-t-il réagi.