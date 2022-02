Titrologie : "Vie chère, aucun ministre ne veut parler"

Le phénomène de la vie chère alimente la titrologie du mardi 22 février 2022. À côté de ce sujet brûlant, la presse ivoirienne s’intéresse également à l’actualité politique.

Titrologie : Le Nouveau Réveil dévoile un "maraboutage" au sein du RHDP

Dans sa livraison du mardi 22 février 2022, Le Sursaut porte un regard sur la vie chère en Côte d’Ivoire. Le journal nous apprend qu’aucun ministre du gouvernement de Patrick Achi ne veut se prononcer sur le sujet. Dans le même temps, L’Avenir écrit que le ministère du Commerce donne des explications sur la hausse des prix des denrées alimentaires. Soir Info fait savoir que le CNLVC appelle les commerçants à avoir un "comportement de responsabilité".

Le meeting d’Albert Mabri Toikeusse, le week-end dernier à Danané, est abordé dans la titrologie. Selon Le Matin, le président de l’UDPCI (Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire) a affirmé devant ses militants que "seul un Dan doit être un élu local" dans la région. Le Jour Plus qualifie ces propos de "graves dérives". Pour notre confrère, l’ex-ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique "incite les populations à la xénophobie, au regionalisme, à l’ethnicisme".

À en croire Le Nouveau Réveil, alors qu’un vent de remaniement du gouvernement et de restructuration du parti se prépare à souffler, le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) est en proie à la "médisance" et au "maraboutage".

À la Une de L’Inter, Téné Birahima, le ministre d’État, ministre de la Défense, affirme qu’ "en matière de lutte contre le terrorisme, il n'y a pas de chapelle politique". Le frère cadet d’Alassane Ouattara appelle donc à "l’union sacrée", laisse entendre L’Avenir.

Le Quotidien d’Abidjan met en garde contre une menace qui guette l’école ivoirienne. En effet, le journal d’opposition écrit que "les enseignants du privé laïc menacent d’entrer en grève".