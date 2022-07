Tunisair : la compagnie aérienne au coeur d'une polémique

Principale compagnie aérienne en Tunisie, Tunisair est au cœur d’une polémique depuis vendredi 1er juillet 2022. Les vols de la flotte tunisienne ont subi quelques perturbations et l’information n’a été donnée à ses clients que le jour même, créant ainsi un sentiment de mécontentement.

Tunisair en difficulté

Les passagers de Tunisair ne décolèrent pas. La raison ? Les bouleversements observés le 1er juillet 2022 sur les lignes de la compagnie, notamment le non-respect des horaires des vols. Alors que plusieurs clients se sont apprêtés pour prendre l’avion aux heures initialement prévues, ils ont été désagréablement surpris par un communiqué de la direction de la compagnie disant que les horaires des vols subiront des modifications en raison des soucis techniques.

Selon le communiqué de Tunisair, le dysfonctionnement constaté s’explique par les travaux de maintenance qui sont en train d’être effectués sur plusieurs avions. La compagnie pointe du doigt une pénurie de pièces de rechange, mais aussi les ratés dans l’organisation du trafic aérien dans un certain nombre d’aéroports.

Imbroglio à l'aéroport de Tunis-Carthage dimanche passé

Ces dysfonctionnements constatés au niveau de Tunisair interviennent quelques jours après un autre triste spectacle impliquant la plus grosse compagnie aérienne de Tunisie. Le dimanche 26 juin dernier, à l’aéroport de Tunis-Carthage, 4 avions ont atterri en même temps et 7 sont arrivés dans l’intervalle d’une heure, provoquant des retards pour la descente des passagers.

“Il faut des solutions radicales. J’ai un papier du médecin attestant que je ne dois pas rester debout plus de 30 minutes. Et je ne suis pas la seule dans cette situation. Il y a une autre personne qui a subi une opération, et quand il l’a dit à l’agent pour qu’il soulage ses souffrances, il lui a rétorqué « ta carte n’est pas valable en Tunisie ». La patiente vient de la France, il lui a dit qu’en Tunisie son document n’a aucune valeur… Il faut des solutions définitives avant l’irréparable. Imaginez une seule chaise roulante pour tout ce monde, elle amène une personne et il faut attendre une demi-heure pour en transporter une autre…”, s’est indigné une dame en provenance du Canada auprès de nos confrères de Tunisie Numérique à la suite de cet incident.

Sans doute que ses différents dysfonctionnements vont écorner l'image de l'entreprise.