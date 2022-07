Konaté Zié pose les conditions d’une réconciliation Ouattara-Soro

Konaté Zié n’est pas opposé à une réconciliation entre son mentor Guillaume Kigbafori Soro et le président Alassane Ouattara. Seulement, le cadre de GPS (Générations et peuples solidaires) ne veut pas d’un rapprochement à n’importe quel prix.

Konaté Zié appelle Ouattara à lever les sanctions contre Guillaume Soro

Alassane Ouattara et Guillaume Soro se sont brouillés quand l’ex-président de l’Assemblée a refusé de rejoindre le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Aujourd'hui, les relations entre les deux hommes sont rompues. L’ancien chef rebelle, condamné à la prison à vie par la justice ivoirienne, vit en exil depuis le 23 décembre 2019.

Interrogé par La revue de presse GPS, Konaté Zié estime qu’il y a un temps pour faire la guerre et un autre pour se réconcilier. "Si un rapprochement entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara peut être une solution pour mettre fin à la souffrance de nos amis et frères qui sont injustement en prison et en exil, ce serait salutaire. Je reste convaincu que la place des frères et sœurs en prison et en exil se trouve auprès de leurs familles respectives. Mais comme je le dis, il y a un temps pour se battre et un autre pour faire un bilan humain et pour faire la paix des braves. Que chacun se pose la question de savoir ce qu’il a gagné dans la belligérance", déclaré l’ex-cadre du Conseil café cacao, en exil au Ghana.

Mais pour Konaté Zié, même si "toute initiative allant dans le sens de l’apaisement est salutaire", il faut que "les solutions envisageables ou préconisées pour la paix soient faites dans le respect de la dignité et de l’honneur de chaque partie en conflit". Il a aussi ajouté que "la solution la meilleure ne peut jamais être l’humiliation d’une partie. En plus, il faut que les deux belligérants soient associés aux démarches.