People: Comment Francis Mvemba a trompé et perdu Coco Emilia

Francis Mvemba, dans un message posté sur sa page Facebook, dit être toujours amoureux de la belle Coco Emilia. Il a également dévoilé la vraie cause de la colère de Coco Emilia.

Ce fut l’un des évènements les plus médiatisés de l’année 2021. Le mariage entre l’influenceuse camerounaise Coco Emilia et Francis Mvemba, celui-là même qui avait été présenté comme un riche homme d’affaires, un milliardaire venu de la République démocratique du Congo.

250 millions, c’est la somme qu’il aurait déboursée pour obtenir la main de sa fiancée lors du mariage coutumier en février 2021. Quelques semaines après, l’influenceuse contracte une grossesse, et se marie légalement avec son prince charmant le samedi 10 avril 2021 à Yaoundé, au Cameroun.

Biscuit de mer a plus tard donné naissance à une petite fille nommée Sophie July Émilia Mvemba, en août 2021, soit près de 4 mois après le mariage civil. Mais cette relation abondamment médiatisée, n'a pas duré plus d'un an.

Invitée en avril dernier à l'émission « Life week-end » diffusée sur Life TV, Coco Emilia était revenue sur son mariage avec Francis Mvemba "Nous sommes en instance de divorce. J'ai accepté de me marier avec lui parce que j'étais folle amoureuse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je pensais avoir trouvé mon prince charmant. L'homme que j'ai toujours recherché et puis je suis tombée enceinte. J'étais dans mon rêve, je pensais avoir trouvé tout ce que les femmes recherchent‘’, a-t-elle soutenu, les larmes aux yeux.

Plusieurs médias ont évoqué que Coco Emilia a demandé le divorce car elle aurait appris que Francis Mvemba n’était pas le milliardaire qu’il prétendait être.

De son côté, Francis Mvemba qui avait récemment craché ses vérités à Coco Emilia, a décidé de mettre balle à terre. Dans un message posté sur sa page Facebook, il dit être toujours amoureux de la belle Coco Emilia. Il a dévoilé la vraie cause de la colère de Coco Emilia.

‘’ …Moi Francis Mvemba, je demande humblement pardon au peuple camerounais, pardon pour tout, pardon pour mon amour Émilia que je n'ai pas su traiter comme une perle rare convoitée par tous. Mais vous devez savoir que j'ai été tellement amoureux et je le suis encore, que je n'ai pas pu lui dire la vérité dès le départ. Tout ça parce-que j'avais peur de la perdre, je l'ai nourri d'espoir espérant que ma situation changera, mais elle ne s'est qu'empirée et elle l'a découverte par la suite. Je l'aime tellement et je ne sais plus quoi faire, nous sommes en instance de divorce mais je sais que vous pouvez encore m'aider à la reconquérir. Je vous demande pardon au nom du merveilleux cadeau que l'amour entre nous 2 vous a donné, Sophie Émilia. Aidez-moi‘’, a-t-il écrit sur sa page Facebook.