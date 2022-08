Algérie Cameroun: Fin de la tension entre les deux féderations?

Alors que les supporters algériens n’ont toujours pas digéré l’élimination des Fennecs pour la Coupe du Monde Qatar 2022 après le scénario du match Algérie Cameroun en mars dernier à Blida, une récente actualité laisse croire que la tension va baisser désormais entre l’Algérie et le Cameroun.

Algérie Cameroun: la FAF et la Fecafoot ont fait la paix

En effet, la semaine dernière à l’occasion de l’Assemblée générale de la CAF tenue en Tanzanie, le président de la Fédération Algérienne de Football, Djahid Zefizef a tenu une allocution demandant à la CAF d'être plus rigoureuse dans la sélection des arbitres pour les grands matchs.

Après son discours , il a échangé une poignée de main avec son homologue camerounais, Samuel Eto’o qui a profité de cette occasion pour lui glisser un petit mot. L’image de ce court échange a fait le tour de la toile et a suscité de nombreux commentateurs. Qu’est-ce que Samuel Eto’o a-t-il dit à Djahid Zefizef ? c’est la question qui taraude l’esprit de plusieurs internautes depuis la semaine dernière.

À cette question, voici la réponse de Djahid Zefizef sur Ennahar TV. « Suite à mon discours lors du congrès de la CAF, tous les présidents des fédérations sont venus me féliciter et m’apporter leur soutien, et parmi eux, il y avait Samuel Eto’o. J’étais avec Rabah Madjer, Eto’o est venu vers nous et m’a dit : ‘félicitations président. Vous avez mon soutien et le soutien du Cameroun’ », a indiqué le dirigeant à la chaîne algérienne.

Par contre, le nouveau président de la FAF affirme qu’il n’a aucunement pas évoqué le sujet du match Algérie Cameroun avec Samuel Eto’o.

En revanche, le match polémique n’a pas été au menu des discussions. « Le match Algérie-Cameroun ? Non ! Non ! La discussion n’a duré que trente secondes. Nous n’avons à aucun moment évoqué ce sujet », a conclu le dirigeant.

Algérie Cameroun: Bakary Gassama à l'origine de la crispation

La crispation entre les deux fédérations a commencé depuis la fin du match Algérie Cameroun du 29 mars dernier à Blida. En effet à l'issue du match, les Lions Indomptables se sont imposés (2-1) décrochant ainsi leur qualification pour la 22ème phase finale de Coupe du Monde Qatar 2022.

Mais l'instance faîtière du football algérien avait pesté contre les décisions arbitrales du gambien Bakary Gassama qu'elle accuse de partialité.

La FAF avait même introduit un recours devant la commission de discipline de la FIFA pour que le match soit rejoué. Finalement la commission de discipline de la FIFA a rejeté cette requête de la FAF au grand désarroi des supporters des Fennecs.