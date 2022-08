Législatives partielles: La CEI publie la liste des candidats retenus

La CEI a rendu publics les noms des candidats définitivement retenus aux élections législatives partielles dans les circonscriptions électorales n°057, 150 et 202, et à l'élection partielle d'un sénateur dans la région du Haut-Sassandra.

COMMUNIQUÉ DE LA COMMISSION ELECTORALE INDÉPENDANTE ( CEI - Législatives partielles )

Le 04 août 2022, la Commission électorale indépendante a publié deux décisions portant respectivement publication de la liste provisoire des candidats aux élections partielles des députés à l'Assemblée nationale dans les circonscriptions électorales n°057, 150 et 202, et publication de la liste provisoire des candidats à l'élection partielle d'un sénateur dans la région du Haut-Sassandra.

Aux termes du Code électoral, la liste définitive des candidats est publiée par la Commission en charge des élections à l'issue du contentieux de l'éligibilité dont la connaissance relève du Conseil constitutionnel.

Par deux correspondances en date du 16 août 2022 (n°269/CC/SG/ddj et n°270/CC/SG/ddj), le Conseil constitutionnel a porté à la connaissance de la CEI que suite à la publication des listes provisoires des candidats dans les circonscriptions sus-indiquées, elle n'a reçu qu'une seule requête émanant de Monsieur Fofana Losséni dont la candidature pour l'élection du député dans la circonscription électorale n°202 (Bobi-Diarabana, Commune et sous-Préfecture, Séguéla Sous-préfecture) avait été rejetée par la CEI, et que cette requête a fait l'objet d'une décision d'incompétence.

En conséquence de ce qui précède, le Conseil constitutionnel a, dans les correspondances précitées, informé la Commission électorale indépendante que les listes provisoires susmentionnées peuvent être publiées comme listes définitives des candidats aux élections concernées.

Conformément à ses attributions légales, la CEI a ainsi l'honneur de porter à la connaissance de la communauté nationale et internationale que sont définitivement retenus comme candidats aux élections législatives partielles dans les circonscriptions électorales n°057, 150 et 202, les candidats dont les noms suivent:

Dans la circonscription électorale n°057, Bodokro, Lolobo et N'Guessankro Communes et Sous-Préfectures, Marabadjassa Sous. Préfecture:

- KOFFI N'Dah Kouakou et KOUAKOU Kanga, candidats titulaire et suppléant, candidats indépendants:

-KOUAME Attingbré et KOUASSI Yao Gérard, candidats titulaire et suppléant, Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP);

MANGOUA Koffi Saraka Jacques et YAO Kan Clément, candidats titulaire et suppléant, Parti Démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA);

-SAHOURE N'Guessan Patrice et KOUADIO Koffi Albert, candidats titulaire et suppléant, candidats indépendants; -KOUAKOU Kouamé Maxime et KOUAME Koffi Eugène, candidats titulaire et suppléant, candidats indépendants;

Dans la circonscription électorale n° 150, Gnamangui, Méagui et Oupoyo Communes et Sous-Préfectures: - KATO KATO Auguste Judicaël et MAHI Franck HAYMAUD, candidats titulaire et suppléant, candidats indépendants; N'GORAN Mamadou et NEMLIN Otto Célestin, candidats titulaire et suppléant, Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP);

N'DRI Yao et KAMI Pleuphie Germain, candidats titulaire et suppléant, Parti Démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA);

Dans la circonscription électorale n°202, Bobi-Diarabana, Commune et Sous-Préfecture, Séguéla Sous-Préfecture:

- FOFANA Vatiecoumba et DOSSO Adama, candidats titulaire et suppléant, candidats indépendants; - DIOMANDE Mamadou et KONE Yacouba, candidats titulaire et suppléant, Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP).

En vue de l'élection partielle d'un sénateur dans la région du Haut-Sassandra, sont également retenus sur la liste définitive des candidats:

KONE Boubacar, Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP); - TRE Sikeli Luc, Parti Démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement Démocratique Africain, (PDCI-RDA).

P/Le Président et P.O. Le Secrétaire Permanent

KOUAME ADJOUMANI Pierre