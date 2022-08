Wozo vacances : Les Anges de la tribu Sahapleu de Danané en finale

La deuxième demi-finale de Wozo Vacances 2022 a baissé les rideaux le Jeudi 18 Août 2022 au Palais de la culture de Treichville par la brillante qualification du groupe " Les anges de la tribu Sahapleu de Danané ".

Finale de Wozo Vacances de l'édition 2022: Les enfants de Danané favoris

Quatre groupes se sont confrontés lors de cette manche éliminatoire. Au terme de la confrontation, la troupe de Lanciné Diabaté Kalifa (LDK) a obtenu son ticket pour la finale en occupant la 1ère marche du podium avec 1087 points devant le groupe " Les mini pétroliers de la cité Sir de Cocody venu 2ème avec 1015 points.

Les groupes " Yebi Yekoy de Diabo " et " Espoir de Port-Bouet " sont respectivement classés 3ème et 4ème avec 1003 points et 989 points. Les artistes Ariel d'Henry et Fior 2 Bior ont été imités par les deux groupes qualifiés. Après une saison réussie l'an dernier à Variétoscopes, Danané fait encore sensation par une brillante qualification pour une phase finale très attendue dans le Tonkpi.

La finale de Wozo Vacances de l'édition 2022 aura lieu le mercredi 24 Août 2022 au Palais de la culture d'Abidjan-Treichville.

Une correspondance de Sony WAGONDA