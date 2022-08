Mesures sociales: Des fonctionnaires reconnaissants au Président Ouattara

Le Syndicat national des agents du ministère de l’Équipement et de l’Entretien routier de Côte d’Ivoire (SYNAMEER-CI) a traduit sa reconnaissance et son infinie gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour les mesures financières transversales prises en faveur des fonctionnaires et agents de l’État, le 6 août 2022.

Le SYNAMEER-CI satisfait des mesures financières prises en faveur des fonctionnaires

Dans une note d’informations transmise à l’AIP, le secrétaire général du SYNAMEER-CI, Pacôme Kra, a exprimé la reconnaissance des agents du ministère de l’Equipement au Président Alassane au terme d’une assemblée générale extraordinaire du syndicat tenue mercredi 17 août 2022, au collège moderne du Plateau à Abidjan.

« Nous avons été mandatés, en séance plénière, pour remercier officiellement le chef de l’État, Alassane Ouattara et toute son équipe gouvernementale pour les mesures prises au profit de l’ensemble des fonctionnaires et en particulier ceux de notre ministère lors de son discours du 06 août 2022 », a déclaré M. Kra.

Au cours de son adresse à la nation, le président de la République a annoncé d’importantes mesures en faveur des fonctionnaires et agents de l’État ainsi que des retraités.

« Si les mesures prises sont à saluer, elles vont cependant agrandir le fossé de l’inégalité en matière de traitement salarial existant, notamment concernant les agents contractuels. En effet, la mesure spéciale de revalorisation des salaires ne concerne pas les agents contractuels de l’Etat de Côte d’Ivoire », a-t-il déploré, préconisant qu’il existe 408 agents contractuels au ministère de l’Équipement et de l’Entretien routier.

M. Kra a rassuré ses collègues que « la bonification salariale ne remplace pas les primes de service ». A ce sujet, a-t-il ajouté, le ministre a pris un arrêté pour faire avancer les lignes, courant avril 2022, mesure qui prend tous les agents en compte.

L’Assemblée a recommandé au bureau exécutif national du SYNAMEER-CI, entre autres résolutions, de transmettre la gratitude des agents au ministre de tutelle, pour les avancées considérables dans leur dossier de prime, et de le soutenir dans cette démarche jusqu’à la concrétisation effective de ce projet.

Les mesures annoncées par le chef de l’Etat sont entre autres, l’extension du bénéfice de l’indemnité contributive au logement à l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’état, la revalorisation de 20.000 francs CFA par mois de l’indemnité contributive au logement pour l’ensemble des travailleurs et agents de l’État y comprennent les Forces de défense et de sécurité, la revalorisation de la prime mensuelle de transport.