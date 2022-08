Cameroun: Séparée de Francis Mvemba, Coco Emilia victime de vol

L'influenceuse camerounaise Coco Emilia s'est offerte une virée nocturne le samedi dernier. Une virée qui ne s'est pas vraiment bien passée.

Coco Emilia: '' J’ai la rage, mais tout ce que Dieu fait est bon''

Coco Emilia a décidé de mettre un terme à son union avec le congolais Francis Mvemba après seulement 8 mois de mariage. Chose que Francis n'arrive pas à accepter. Et il ne fait que multiplier les actions afin de ramener sa dulcinée a de meilleurs sentiments.

Dans un message posté sur sa page Facebook il y a quelques jours, l'homme dit être toujours amoureux de la belle Coco Emilia. Il a dévoilé la vraie cause de la colère de cette dernière.

‘’ …Moi Francis Mvemba, je demande humblement pardon au peuple camerounais, pardon pour tout, pardon pour mon amour Émilia que je n'ai pas su traiter comme une perle rare convoitée par tous. Mais vous devez savoir que j'ai été tellement amoureux et je le suis encore, que je n'ai pas pu lui dire la vérité dès le départ. Tout ça parce-que j'avais peur de la perdre, je l'ai nourri d'espoir espérant que ma situation changera, mais elle ne s'est qu'empirée et elle l'a découverte par la suite. Je l'aime tellement et je ne sais plus quoi faire, nous sommes en instance de divorce mais je sais que vous pouvez encore m'aider à la reconquérir. Je vous demande pardon au nom du merveilleux cadeau que l'amour entre nous 2 vous a donné, Sophie Émilia. Aidez-moi‘’, a-t-il écrit sur sa page Facebook.

De son côté, Coco Emilia semble ignorer royalement les messages de son ex-époux. Elle s'est même offerte une virée nocturne le samedi dernier. Une virée qui a très mal tourné car l'influenceuse dit avoir été victime de vol. Ce sont 4500 € qui ont disparu de son sac, soit près de 3 millions de Fcfa.

“Quand tu viens de te rendre compte qu’on t’a volé 4500 € de ton sac. Le seum. J’ai la rage, mais tout ce que Dieu fait est bon. Que ce soit chez moi ou dans mon entourage. Cette fois je ne laisse pas. Ce sont les abeilles ou les serpents qui vont s’occuper de toi ou de vous au cas où c’était un vol en bande. C’est vrai que ce n’est même pas la somme de mes dépenses quotidiennes, mais c’est méchant”, déclaré Coco Emilia dans un message posté sur la toile.