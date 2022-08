Burkina : Qui en veut à Serge Bayala ? Sa voiture incendiée

La vie de Serge Bayala serait-elle en danger ? La voiture du secrétaire général du mouvement civil "Deux heures pour nous, Deux heures pour Kamita" a été incendiée, a-t-on appris auprès de Faso7. Les faits ont eu lieu dans la nuit du lundi 22 au 23 août 2022 à Ouagadougou.

Serge Bayala doit-il craindre pour sa vie ?

Dans la nuit du lundi 22 au 23 août 2022, un individu non encore identifié a mis le feu au véhicule de Serge Bayala, stationné à son domicile à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Heureusement, le secrétaire de "Deux heures pour nous, Deux heures pour Kamita" ne se trouvait pas à bord de la voiture quand l'acte a été posé.

Le véhicule de Serge Bayala, acteur de la société civile et secrétaire général du cadre « Deux heures pour nous, Deux heures pour Kamita », a été incendié dans la nuit du 22 au 23 août 2022 devant son domicile à Ouagadougou. Il était environ 23h30. Selon nos confrères de Faso7, il ne reste plus rien du véhicule à part les pneus dégonflés, les vitres brisées et l'intérieur carbonisé.

"Mes voisins et les passants, comme c’est au bord du goudron, ont vu des flammes qui jaillissaient du véhicule. Et c’est là qu’on s’est tous précipité pour éteindre le feu", a expliqué la victime. "Sur les lieux, selon mon voisin qui a vu les toutes premières scènes, il y a quelqu’un qui a quitté derrière le véhicule et qui courait et qui avait la chemise en flammes, qui essayait de se débarrasser de sa chemise. Je pense que le feu l’ayant pris lui-même, il n’a pas pu ramasser le matériel avec lequel il était venu opérer, notamment un marteau, un poignard, les bidons d’essence, la brique (qu’il) a utilisée pour briser la vitre arrière", a poursuivi Serge Bayala.