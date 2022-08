Enseignements artistique et culturel: 3 concours d'entrée lancés

Le ministère de la Culture et de la Francophonie, dirigé par Françoise Remarck, a lancé trois concours d'entrée dans les établissements d'enseignement artistique et culturel. L'objectif est de donner des opportunités aux jeunes d'intégrer des établissements d'enseignement artistique et culturel.

Ainsi, au titre de l'année 2022-2023, sont ouverts trois concours d'entrée dans ces établissements. Le ministère de la Culture et de la Francophonie a donné plus de détails dans un communiqué dont Afrique sur 7 a récemment reçu copie.

Le ministère de la Culture et de la Francophonie lance plusieurs concours

Le Ministère de la Culture et de la Francophonie informe la population qu'il est ouvert au titre de l'année scolaire 2022-2023, trois (03) concours d'entrée dans les Établissements d'Enseignements Artistique et Culturel, pour les filières suivantes :

Arts Plastiques, Musique et Art Dramatique.

Peuvent faire acte de candidature pour le LEA, les élèves titulaires du BEPC nés après le 31 décembre 2002 et pour le CTAA, les élèves titulaires du BEPC âgés de 21 ans au plus tard le 31 décembre de l'année du concours.

Les inscriptions ont débuté depuis le lundi 04 juillet 2022 et prennent fin :

le mardi 30 août 2022 pour le Lycée d'Enseignement Artistique (LEA):

le vendredi 16 septembre 2022 pour le Centre Technique des Arts Appliqués (CTAA) de Bingerville;

le vendredi 23 septembre 2022 pour le Conservatoire Régional des Arts et Métiers d'Abengourou (CRAMA) où le BEPC n'est pas exigé.

Les dossiers doivent être déposés à la Direction de la Formation Artistique et Culturelle (DFAC), précisément à la Sous-direction des Établissements d'Enseignement Artistique et Culturel sise à Angré 09ème tranche, Star 11, Bâtiment CNAC, 2'me étage.