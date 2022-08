Agboville : Pourquoi le pharmacien Djama Albert a été distingué par le Préfet

Agboville, à l'instar des autres villes de Côte d’Ivoire, a commémoré, le dimanche 07 août 2022, les 62 ans de la fête nationale. À l’occasion de ce grand rassemblement qui a eu pour cadre le nouveau boulevard triomphal de la ville, Dr Djama Albert, responsable de la pharmacie du Château d’Agboville et cadre de l’Agnéby-Tiassa, a été distingué par le préfet de région, Sihindou Coulibaly, pour ses actions sociales et de développement à l’endroit des populations.

Agboville : Dr Djama Albert honoré par le préfet pour ses actions sociales et de développement

Le mérite de Dr Djama Albert, considéré comme étant un homme de valeurs, tire sa source, en grande partie, de ses efforts pour le rayonnement de l’école dans le département d'Agboville.

« Je suis heureux d’avoir reçu ce prix d’honneur de la part du préfet car je ne m’y attendais pas trop. En effet, les actions que je pose font partie du bénévolat et je n’attends rien en retour. Comme le disait Raoul Follereau : "Nul n’a le droit d’être heureux tout seul". Et moi, je tire ma satisfaction à voir mon prochain heureux. Voici un peu ma philosophie », a confié, à la presse, l’ancien président de la section syndicale des pharmaciens privés de Côte d’Ivoire (2016 à 2020).

Outre ses nombreuses actions posées çà et là à l’endroit de personnes vulnérables et de certains services de l'État, Dr Djama Albert a ajouté une autre corde à son arc, en tissant une collaboration étroite avec la Direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d’Agboville (DRENA).

Ces deux dernières années, ce professionnel de la santé a initié deux cérémonies de récompense des meilleurs élèves aux examens blancs dans le département d’Agboville. Soit les cinq majors au BEPC et au Baccalauréat.

« Il faut reconnaitre que tout se résume à l’école. Que tu sois ministre, enseignant, médecin ou avocat, autant que nous sommes, nous sommes passés par l’école. Ainsi, nous devons beaucoup à l’école. Et, c’est notre manière à nous d’être reconnaissants à ce que l’école nous a apporté. C’est grâce à elle que je suis ce que je suis, aujourd’hui. Je veux que nos enfants copient ces belles valeurs du travail, du respect, de la discipline et de la tolérance. Car, c’est à ce prix qu’ils pourront assurer la relève de demain », a insisté Dr Djama Albert.

La DREN d’Agboville, faut-il le rappeler, a enregistré l’année scolaire 2021-2022, un taux de réussite de 35,91% contre 27,27% en 2021 au Baccalauréat. Le taux de réussite, qui était de 28% au BEPC en 2021, est passé à 23% en 2022. Au niveau du CEPE, le résultat a connu une remontée de 4%, passant de 52% 56%.

« C’est tous, ensemble, que nous devons œuvrer à relever l’école à Agboville. Surtout, pour un retour de la quiétude à l’école. Moi, je ne suis qu’un catalyseur. Et, nous essayons à notre humble niveau de motiver les élèves en leur apportant notre contribution sans rien attendre en retour. Le seul retour que nous attendons d’eux, c’est leur réussite à la grande satisfaction de leurs parents et notre modeste personne », a-t-il souligné.

Outre le responsable de la pharmacie du Château d’Agboville, l’autorité préfectorale a aussi décerné des diplômes d’honneur et d’excellence à plusieurs autres personnes dont les actions et le travail ont été "évidents et reconnus par tous". L’objectif étant de faire la promotion du mérite au niveau local.

Tizié To

Correspondant régional