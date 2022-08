Abidjan: Une "Binguiste" empoisonnée à la veille de son mariage

L'actrice maquilleuse ivoirienne Sassy Kaitty, révélée dans la série ''Sassandra'', a expliqué une histoire assez triste qu'elle a vécue le week-end dernier.

L'actrice maquilleuse Sassy Kaitty lance un message fort à tous les futurs mariés: "Le mariage n’est pas une cérémonie ordinaire, comme on le croit"

Dans une publication sur sa page Facebook, l'actrice Sassy Kaitty, qui exerce dans le maquillage, a relaté la triste histoire d'une femme venue d'Europe pour se marier à Abidjan. '' Un week-end très triste pour moi. Une de mes mariées du samedi ne s’est pas présentée à mon salon de coiffure comme prévu. Déjà l’heure avançait et je commençais à m’inquiéter alors que le programme était bien défini. Finalement j’appelle avec insistance sa dame de compagnie et elle va m’informer que notre future mariée qui est venue de l’Europe juste pour la cérémonie de son mariage fait un malaise depuis la veille et que par la suite, se déclenche vomissements et mal de ventre atroce au point où son fiancé, pris de peur, l’évacue à l’hôpital le plus proche pour les premiers soins. Diagnostic des médecins : elle a été EMPO!..SONNÉE '', a indiqué Sassy Kaitty.

Puis d'ajouter : '' Mariage prévu à 13h. Mais direction à la clinique depuis 8h. L’heure avance... On ne pense plus au mariage. Non. Mais à la santé de la future mariée. Le noir de ses yeux part. Ça se complique et là, on fait appel aux Hommes de Dieu. Par la grâce de Dieu, le mal se calme mais trop faible pour se marier. MARIAGE EST ANNULÉ". Sassy Kaitty a donc profité pour lancer un message à tous ceux qui ont des projets de mariage.

''Cher(ère) futur(e) marié(ée) svp. Soyez vigilant (e) . Le mariage n’est pas une cérémonie ordinaire comme on le croit. Plusieurs esprits se réunissent. Trop de choses se passent. Tout est spirituel avant d’être physique. La prière doit être notre arme. On ne sait jamais, le Mal rôde. Dieu veille sur nous'', a-t-elle imploré.