RHDP dans le V Baoulé: Pourquoi Ouattara doit diligenter un diagnostic

C’est le calme plat. Passées les effluves de la célébration de la fête de l’Indépendance, au cœur du Pays Baoulé, sur la terre du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, c’est le calme. A ce sujet, nos cadres Baoulé du RHDP sont demeurés bien muets. Mais, nous, nous disons Merci à Allah Gnissan, pkandji Gnissan, Baha Alassane OUATTARA, mo ! mo ! Eh oui, il a fallu le Dr Alassane OUATTARA, pour une fois de plus, ramener Félix Houphouët-BOIGNY à la vie, ce 7 août 2022, par la faste célébration sur ses terres ancestrales, de la fête de l’Indépendance marquant les 62 ans de notre pays.

"Il faut au président du directoire du RHDP faire un diagnostic profond de l’animation du RHDP dans le V Baoulé et partout ailleurs" (N'Da Amani Jean Joel)

Depuis les terribles événements de la désobéissance civile qui ont endeuillé nos familles, détruit des biens de nos parents, à l’appel du PDCI-RDA et d’une clique de partis d’opposition dont les leaders avaient plus peur d’affronter le candidat du RHDP, dans les urnes, au-delà du bavardage inutile, c’est le calme. D’ailleurs, comme coincés dans la barque de cette opposition irresponsable, les cadres et élus du RHDP de la grande région Baoulé, se font plus discrets que tous les autres. Les élus et cadres du PDCI-RDA et de certains infiltrés au RHDP qui continuent d’entretenir des liens chauds et filiaux avec ce parti, en cachette, mais dont les dos sont bien visibles, avaient bien raison de ne pas se repentir. Les destructions et décès qui ont résulté de leur appel à la désobéissance civile, à la tentative insurrectionnelle contre le pouvoir, ont été passés à perte et profit, jouant sur l’émotion de l’assassinat odieux du jeune Koffi Toussaint à Daoukro. Est-ce seulement à Daoukro et ce jeune qui a été tué ? Pourquoi ce choix sélectif ?

Mais, là où le bât blesse, c’est la sidération des petits militants que nous sommes face à l’inertie des grands cadres, de ceux qui ont les postes, ceux qui prétendent au cours des réunions « parler au président OUATTARA ». Les cadres et élus Baoulé du RHDP sont portés disparus et c’est peu dire. Aucune réunion, aucune concertation, aucun point des réalisations en cours dans le pays, aucune explication des points portant sur l’inflation, les prix des denrées alimentaires, les appuis au développement aux jeunes agriculteurs….Rien, rien !!!! Ils sont assis à Abidjan, à bien jouir de l’engagement des petits militants que nous sommes, à jouer aux équilibristes, à faire douter de leur engagement au RHDP. Peut-être sont-ils comme bon nombre, encore en relation adultérine avec leur parti d’origine. Qui sait ? Et c’est tout le sens du choix des hommes pour l’animation à la base du parti.

"Les travaux d’Hercule du Dr Alassane OUATTARA plaident en sa faveur. Mais..."

Des PCA, des DG, des ministres, déjà trop occupés à des tâches administratives et qui sont dans l’animation de l’appareil du parti à la base. Des hommes et femmes, qui devraient être des relais sur le terrain sont méconnus des militants. Pourtant, ils occupent des postes de responsabilité au nom du RHDP. Que nous veut le RHDP à la fin ? Dans la grande région Baoulé, le RHDP est encore au balbutiement. Les petits militants ont pu capter l’attention de certains de leurs frères mieux que ceux qui, par leurs titres et fonctions, auraient pu ramener des masses. Mais, là où l’on continue de servir du « kanga nien » à nos parents, la voix de leurs fils, qui sont avec Alassane OUATTARA, à même de porter la contradiction, est inaudible. Ils sont invisibles. Que dire quand une élue, pseudo-RHDP de Diabo (suppléante d’ASSAHORE Konan Jacques), mais avec des ancrages au PDCI-RDA, affirme soutien à un délégué PDCI-RDA (Botro 2) et utilise la parabole pour rassurer qu’elle est en mission au RHDP ?

Elle et son délégué sont incapables de convaincre des masses et se font manipuler sur le terrain si ce ne sont pas eux qui manipulent le RHDP pour leurs desseins. Et c’est ainsi dans le V Baoulé. Ce ne sont pas les réunions épistolaires sous des bâches remplies à coup de billets de banque, derrière des sourires hypocrites, qui consolideront le RHDP mais des adhésions réelles, vraies, d’Ivoiriens convaincus par les idéaux de paix, de rassemblement, de dialogue et de développement du RHDP. Nous sommes à la croisée des chemins. Les travaux d’Hercule du Dr Alassane OUATTARA plaident en sa faveur. Mais, il a besoin d’une communication soutenue par son appareil politique. Laquelle communication fait cruellement défaut. Le militant du RHDP est abandonné aux réseaux sociaux face à une mauvaise foi de l’opposition. Les jeunes qui devraient assurer la force de réaction rapide sont désabusés, démunis, en quête de pitance pour leur survie, sans assistance.

"Que fait le Ministre-Gouverneur Jean Claude Kouassi ? Et les autres cadres RHDP de la région de Gbêkê ? "

Nos Rois d’aujourd’hui, que nous avons vus hier, nus, sont devenus nos bourreaux. C’est naturel. Ils préfèrent commercer avec les fumistes, les agents doubles, les jeunes de l’opposition. Aussi, espèrerons-nous que la nomination du Dr Ibrahima Cissé Bacongo sonne-t-elle comme une lueur nouvelle dans l’animation du parti. Il est temps, surtout dans la grande région Baoulé qu’une offensive d’envergure soit mise en place. Il faut que la haute direction du RHDP pose des questions aux cadres Baoulé. A Bouaké, il est connu que les cadres Baoulé s’alignent derrière Amadou KONE, en contact permanent avec les militants. Que fait le Ministre-Gouverneur Jean Claude Kouassi ? Et les autres cadres RHDP de la région de Gbêkê ? Ils sont bien incapables de convoquer une réunion.

A Botro, Bocanda, Tiébissou, Sakassou, Béoumi, Yamoussoukro, Dimbokro, Toumodi, Attiégouakro, Djébonoua…et partout dans le V Baoulé, ils se sont disqualifiés. Ceux qui avaient une vision et des objectifs sont au fil des joutes électorales, assurés d’être promus et silence. Une façon d’empêcher leur éclosion politique. En cela, il faut du courage pour ne pas baisser les bras. Car, on ne peut continuellement travailler pour un parti dont les promotions ne se font pas sur la base du travail de terrain mais de petits copinages à Abidjan. Il faut au président du directoire du RHDP faire un diagnostic profond de l’animation du RHDP dans le V Baoulé et partout ailleurs. Sinon le RHDP donne aujourd’hui l’impression d’être un géant aux pieds d’argile.

N DA AMANI JEAN NOËL

Militant Rhd