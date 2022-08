"Agbo foot" à Agboville: 20 équipes à l'assaut du trophée Adama Bictogo

La deuxième édition du tournoi de Maracaña petits poteaux dénommé : "Agbo foot" dont le thème est : Agboville paisible, a été lancée officiellement le samedi 20 Août 2022, au terrain La terrasse de la ville.

Agboville : La 2e édition du tournoi de maracaña "Agbo foot" lancé

Ce tournoi, qui prend fin le 10 septembre prochain, a pour objectif de renforcer la cohésion et la fraternité entre les jeunes de la commune.

« Le mot d’ordre du tournoi, c’est la fraternité, la communion, la solidarité et la cohésion sociale. L’esprit d ’Agbo foot , c’est d’occuper sainement les jeunes scolarisés et déscolarisés de notre cité. Aussi, faut-il meubler les vacances d’activités afin d’éloigner nos freres et sœurs des vices comme la drogue et aussi l’abandon précoce des études. C’est pourquoi, nous avons initié la seconde édition du tournoi "Agbo foot" », a fait savoir Ibrahim Diako, le promoteur du tournoi à l’occasion du match d’ouverture.

Bien avant, des jeux de maillots ont été remis à 04 nouvelles équipes ainsi que, des kits de participation. C’est la qualité des matchs et du fait qu’il n’y ait eu aucun incident au cours des rencontres de la première édition, qui, selon lui, les ont amenés à élargir celle de 2022 à 20 équipes contre 16 l’année dernière.

« Pour cette année, il y aura en plus des trophées, un accompagnement financier pour l’équipe vainqueur, pour le finaliste, ainsi que pour le meilleur buteur. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’au-delà de l’enjeu, nous voulons qu’Agboville s’inscrive durablement dans une dynamique d’apaisement », avait rassuré le coordonnateur général d’Agbo foot, Arsène Anoma, lors de la réunion d’informations, qui s’est tenue la veille avec les responsables d’équipes et les leaders de jeunesse, à la bibliothèque Georges Niangoran Bouah d’Agboville.

« L’année passée tout s’est bien passé. Les jeunes ont fait montre de valeurs que nous prônons. Et, les cadres aussi nous ont encouragés à organiser la compétition. Cette année, le tournoi est placé sous le patronage du président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo et sur le parrainage du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, prof. Adama Diawara », a indiqué Ibrahim Diacko.

Trois trophées sont en jeu : le trophée du vainqueur portant le nom du président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, celui du prof. Adama Diawara, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour le finaliste, et le trophée du meilleur buteur, qui sera estampillé du nom du conseiller diplomatique du président de la République, Mamadou Haïdara.

Notons que le coup d’envoi du tournoi s’est joué à travers un match de gala entre le comité d’organisation et l’équipe Wahin. Tizié TO Bi

Correspondant régional