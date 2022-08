Alassane et Dominique Ouattara : 31 ans de complicité et de secrets

24 août 1991-24 août 2022. Cela fait aujourd’hui 31 ans que Alassane Ouattara et Dominique Nouvian ont convolé en justes noces à Paris. Dans un après-midi d’été, à la mairie de Neuilly, devant parents et amis, Alassane Ouattara, alors tout jeune Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, a passé la bague au doigt de la « Blanche colombe ».

Le maire officiant du jour était un certain Nicolas Sarkozy. Alassane et Dominique Ouattara se sont connus en 1984. En 1984, Alassane Ouattara, alors vice-gouverneur de la BCEAO à Dakar, rencontre Dominique Nouvian, femme d’affaires qui prospère dans l’immobilier à la tête du groupe AICI. L’histoire d’amour demeure secrète jusqu’à ce 24 août 1991 où l'unique Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny décide de l’épouser à la mairie du XVe arrondissement de Paris-Neuilly.

Aujourd’hui, cela fait 31 ans que dure l’histoire. Pourtant, les choses n’ont pas été toujours roses chez les Ouattara. Après la mort du président Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara connait l’exil avec son épouse. De 1994 à 1999, ils resteront de façon quasi-continue hors de la Côte d’Ivoire pour des raisons professionnelles et politiques. En juillet 1999, Alassane Ouattara revient en Côte d’Ivoire pour prendre les rênes du RDR.

Il est suivi quelques jours plus tard par son épouse. Mais quelques jours plus tard, ils doivent à nouveau se résoudre à quitter le pays. Entre septembre et décembre, le couple est de nouveau en exil. Mais revient en Côte d’ivoire à la faveur du coup d’Etat militaire de décembre 1999. En novembre 2000, c’est encore l’exil après les rejets de la candidature de Ouattara à l’élection présidentielle et aux législatives qui ont été suivies de répressions sauvages contre les militants du RDR.

Le couple revient le 30 novembre 2000 pour participer au Forum pour la réconciliation nationale. Le 19 septembre 2002, survient une tentative de coup d’Etat. Le lendemain, le docteur Alassane Ouattara et sa femme manquent de se faire assassiner. Le président du RDR et son épouse parviennent à regagner à temps le domicile de l’ambassadeur d’Allemagne. Le même jour, ils sont exfiltrés de la résidence de l’ambassadeur de l’Allemagne par l’ambassadeur de France Renaud Vignal au milieu de chars militaires, pour la résidence de France où ils passeront deux mois.

Avant de retourner en exil au Gabon, puis en France. Il a fallu les accords de Linas Marcoussis pour voir le couple retourner en Côte d’Ivoire et y rester plus de deux ans. Aujourd’hui, Alassane Ouattara est président de la République et son épouse Première dame de la Côte d’Ivoire. 31 ans se sont écoulés depuis leur mariage. Durant ces moments de peines et de doute, Dominique Ouattara a été toujours aux côtés de son époux.

Elle a traversé avec lui toutes les épreuves avec dignité et courage, sans se renier ni se plaindre. Dans la tempête des événements douloureux, leur mariage a tenu. Les Ivoiriens, en ce jour anniversaire de leur mariage, leur souhaient plusieurs autres années encore de vie commune. Ils ne doutent pas un seul instant, après tout ce qui s’est passé dans leur vie, qu’Alassane et Dominique ne soient pas faits pour la vie.

Une contribution de Brakadey TURAY.