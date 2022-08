Après le couple Ténor- Eunice, vers l'union Safarel Obiang -Creol?

Dans un direct sur sa page Facebook, la chanteuse gabonaise Creol s'est ouvertement adressée à l'artiste Coupé decalé Safarel Obiang. Ce qui se passe entre nos deux célébrités.

Creol: '' Safarel Obiang , j'ai l'impression que tu veux (...) je suis là ''

La chanteuse gabonaise Creol a posté une vidéo sur sa page Facebook, dans laquelle elle s'adressait directement au chanteur Coupé décalé, Safarel Obiang.

En effet, la séduisante chanteuse gabonaise dit avoir remarqué des attitudes assez suspectes du coup de poing de Jésus. Elle lui a donc demandé de ne pas tourner autour du pot.

'' Safarel Obiang, je te vois ces derniers jours sous mes publications, je te vois , tu viens tu commentes , tu fais un peu le beau là, et tu t'en vas. Écoute, je veux juste te dire ceci, tu sais dans la vie, il faut forcer le destin, je suis célibataire, je suis une fille douce , Safarel (...) '', a indiqué Creol.

Puis d'ajouter: " Je vois que tu rodes, tu rodes, j'ai l impression que tu veux quelque chose, il ne faut pas contourner le pot, je suis là devant toi. Et je suis douce, je suis pas comme les filles qui font le karaté (...) je suis une fille gentille, je suis une fille cool '', a-t-elle ajouté.

Poursuivant, Creol a lancé des piques au général Makosso Camille. '' Le vieux Makosso là, il tourne autour du pot, tantôt il choisi Vitale , tantôt il m'appelle mon amour, il n'est pas très positionné. Safarel Obiang, écris-moi sur mon WhatsApp. Et saches que moi , je ne pratique aucun sport de combat. Et je suis gabonaise, ici c'est la douceur. Nous, on est un peu grossières, mais au fond, gentilles filles , la nourriture, on sait très bien préparer. On sait très bien tenir un homme dans la maison (...) ça là on connait ça par coeur '', a-t-elle soutenu.