Enseignement supérieur: Ce qui change dans les universités et grandes écoles

Au cours d’un échange avec les fondateurs d’universités et de grandes écoles privées, Adama Diawara, le ministre ivoirien de l’ Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a annoncé des changements pour la prochaine rentrée.

Enseignement supérieur : Une rentrée unique pour les universités et grandes écoles privées

La rencontre entre le professeur Adama Diawara et les fondateurs des universités et grandes écoles privées a eu lieu le mardi 23 août 2022 à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody. Le ministre de l’ Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a profité de l’occasion pour annoncer de nouvelles mesures pour la rentrée 2022-2023.

D’entrée de jeu, Adama Diawara a fait savoir qu’il y aura une rentrée unique prévue pour le lundi 3 octobre 2022. "Prenez vos dispositions pour que cette date soit respectée", a-t-il dit en l’endroit de ses interlocuteurs.

Au chapitre des nouvelles mesures, le ministre de l’ Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué que pour les universités publiques, les pré-inscriptions et les inscriptions s’effectueront dorénavant sur le site du ministère. Cette décision s’applique également aux étudiants des universités et grandes écoles privées.

Par ailleurs, les étudiants devront s’acquitter de leurs droits d’inscription et de pré-inscription uniquement par Trésor Pay et Trésor Money.

Dans le souci d’opérer un suivi du cursus de chaque étudiant, le ministère de l’ Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique met en service une carte d’étudiant "muitiservices" vendue à 3 500 francs CFA et valable pour trois ans si le titulaire ne redouble pas sa classe. Pour les étudiants des universités publiques, le coût sera compris dans les frais de pré-inscription ou d’inscription. Quant à ceux des universités et grandes écoles privées, ils devront se procurer ladite carte dans leurs établissements respectifs.