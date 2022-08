Me N’dry Claver à Pulchérie Gbalet : "Il ne peut rien t’arriver"

Pulchérie Gbalet est détenue à la MACA (Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan) depuis le mardi 23 août 2022. La figure de la société civile, à la tête de l’Alternative citoyenne ivoirienne, vient de recevoir le soutien de Me N’dry Claver, l’avocat de Charles Blé Goudé.

Depuis la MACA, Pulchérie Gbalet reçoit un message fort de Me N’dry Claver

Pulchérie Gbalet retourne à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan pour la seconde fois. La présidente du Conseil d’administration de l’Alternative citoyenne ivoirienne a été conduite à la MACA qu’elle venait de quitter il y a huit mois.

Les autorités ivoiriennes l’accusent "d'entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation diplomatique de la Côte d’Ivoire," de "diffusion de fausses nouvelles de nature à attenter au moral des populations" et "d'atteinte à l'ordre public".

Me N’dry Claver n’a pas perdu de temps pour apporter son soutien à la militante de la société civile. "Moi, je reste concentré. Tu as mon soutien. Il ne peut rien t'arriver de plus que ce que Dieu a prévu. Ceux qui te traitent ainsi ne sont que des instruments pour que s'accomplisse ta destinée. Qu'ils n'aient pas l'illusion d'avoir plus de force que ce qui leur est donné pour accomplir leur travail. Un peu comme Judas", a écrit l’avocat de Charles Blé Goudé dans une publication sur sa page Facebook.

L’homme de loi regrette que les Ivoiriens détournent "leur esprit vers une affaire privée qui intéresse deux amoureux qui se battent dans une chambre d'hôtel". Il fait sans doute allusion à l’affaire Tenor-Eunice Zunon qui a créé un énorme buzz sur la toile. "S'ils comprenaient que c'est pour eux que tu te bats", a-t-il ajouté.

L’avocat ivoirien estime qu’il "faut vraiment tout reconstruire dans ce pays en commençant par notre intelligence". "Ceux qui apparaissent comme vos ennemis sont en réalité des outils de votre gloire. Ils vous servent sans en avoir la pleine conscience. Ils sont vos serviteurs. Ils sont à la disposition de votre destinée", a-t-il déclaré en l’endroit de Pulchérie Gbalet.

Cette génération de rupture que j'appelle chaque jour de tous mes vœux. Mais elle viendra. Même si elle tarde. Elle viendra. Tout accouchement se fait dans la douleur.