Koné Katinan : "En 2025, nous allons reprendre le pouvoir"

Koné Katinan est déterminé à positionner Laurent Gbagbo au pouvoir à l’issue de l’élection présidentielle de 2025. Le porte-parole du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) a affirmé que son parti et le PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) œuvrent à arracher le pouvoir à Alassane Ouattara.

Koné Katinan Justin : "Le pouvoir doit quitter dans leurs mains"

Dans le cadre de sa croisade politique, Koné Katinan Justin a séjourné dans la ville de Niakara le jeudi 25 août 2022. Le porte-parole du parti politique de Laurent Gbagbo est revenu sur la chute de son mentor. "C’est la politique au service des populations qu’on nous a empêchés de mener, que le président Laurent Gbagbo va reconduire si nous revenons au pouvoir. Faites-lui confiance. Il est revenu, il, est en forme, il, est en bonne santé. Nous travaillons de concert avec le PDCI pour leur arracher le pouvoir", a lancé le 2e vice-président du CSP (Conseil stratégique et politique).

Et Koné Katinan de poursuivre : "Et en 2025, nous reprendrons le pouvoir au RHDP. Le pouvoir doit quitter dans leurs mains. Parce qu’ils ont trop menti aux Ivoiriens. Mais avant 2025, il y a 2023. Il y aura les élections municipales et régionales. Et nous allons les faire ensemble avec le PDCI-RDA."

Koné Katinan a vivement critiqué la gestion d’Alassane Ouattara, au pouvoir depuis la chute de Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011. "Comment expliquer que nous avons une dette de plus de vingt mille milliards et nous sommes incapables de nourrir nos populations ? Pourquoi tous les investissements de la Côte d’Ivoire se concentrent-ils sur Abidjan ? Alors qu’on avait dit avoir pris les armes parce que le Nord est en retard. Mais si nous sommes en retard au nord et que vous êtes maintenant au pouvoir, développez le Nord", a-t-il poursuivi devant les militants du PPA-CI.