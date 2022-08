Côte d'Ivoire : Mme Gnaly Patricia réaffirme ses ambitions pour Agboville

Madame Gnaly née Gnamien Patricia, 5e adjointe au maire d’ Agboville, à l'instar d'une vingtaine de cadres de l’Agnéby-Tiassa, ont éte distingués, le samedi 06 août dernier, par l'ONG OAPBD ( Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance et du développement). Et ce, pour leurs actions de développement en faveur des populations.

Mme Gnaly Patricia, 5e adjoint au maire d' Agboville : "Mon objectif, est celui de promouvoir l’autonomisation des femmes"

Empêchée ce jour, son prix lui a été remis le jeudi 25 août 2022, par Nicaise Koudou, président de l’ONG à son bureau à la mairie d’ Agboville. Développement de l'Agnéby-Tiassa/ Prix du leadership féminin, tel est le nom de la distinction qu'a reçue l'enseignante des Sciences de la vie et de la terre(SVT) au lycée moderne 1 d'Agboville.

« Je rends grâce à Dieu car c'est lui qui vous a conduit jusqu'ici pour me remettre cette distinction. Merci à vous et à l'ONG pour la marque de considération en mon endroit. C'est difficile de nos jours de reconnaître le merite des femmes ! Et avec la concurrence que nous avons au sein de notre département et de notre commune, je ne pensais pas pouvoir être primée. C'est pourquoi, je tiens encore à vous adresser mes remerciements », s'est exprimée Gnaly Patricia.

C'est un honneur à lui fait, selon elle, dans son combat pour la promotion de l'autonomisation des femmes du chef-lieu de l'Agnéby-Tiassa.

« Je voudrais vous rassurer que je ne vais pas dormir sur mes lauriers. Je vais continuer dans le même dynamisme avec mes frères et sœurs pour le développement de notre localité. Je suis prête à surmonter tous les obstacles qui se dresseront sur mon chemin pour atteindre mon objectif. Mon objectif, est celui de promouvoir l’autonomisation des femmes. Comment permettre à nos mamans, à nos sœurs et à nos filles de s'épanouir ? Comment les aider à se prendre en charge ? Parce que, quand la femme est autonome, quand la femme est épanouie, elle arrive à rendre la famille heureuse. Et ce petit bonheur que moi je vis dans mon foyer parce que je suis epanouie, je voudrais que toutes mes sœurs puissent le vive aussi », souhaite, l'adjointe au maire d'Agboville, chargé des Affaires sociales de l'Autonomisation des femmes.

« C’est pour nous, une manière d'accompagner les cadres de la région, à s'unir pour travailler pour son développement. Surtout, à prêter une oreille attentive aux cris des personnes vulnérables en leur apportant souvent de l'aide. Voici un peu l'objectif que nous nous sommes assignés. Félicitations encore à vous madame le maire pour votre engagement aux côtés des populations », a soutenu le président de l'ONG OAPBD.

Notons que la célébration des personnalités des secteurs public et privé, s'inscrit dans le cadre de la deuxieme édition du grand prix du développement de l'Agnéby-Tiassa.

« Les lauréats ont été désignés après une enquête d’opinions sur leurs actions en faveur du développement de la région », avait précisé Nicaise Koudou, le samedi 06 août 2022, lors de la cérémonie officielle, qui s'est tenue à la salle Mgr Alexis Toubly Youlo de la cathédrale Saint Jean-Marie Vianney d’Agboville.

Tizié TO Bi

Correspondant régional