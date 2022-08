Côte d'Ivoire : Guillaume Soro dévoile la liste de ses hommes de main

Guillaume Soro, ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, est candidat à la présidence de GPS (Générations et peuples solidaires). L’ex-chef rebelle a présenté une équipe de neuf personnes avec lesquelles il compte mener le bateau des soroistes à bon port.

Loin de la Côte d’Ivoire depuis trois ans, Guillaume Soro ne lâche pas son ambition de s’installer au Palais présidentiel d’Abidjan-Plateau. L’ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire), bien que condamné à la prison à vie par la justice ivoirienne, continue de mobiliser ses troupes.

Guillaume Soro s’est porté candidat pour diriger le mouvement GPS, créé il y trois ans. Après avoir annoncé sa candidature, l’ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire vient de dévoiler la liste de son équipe. La team Soro est composée de neuf personnes dont quatre femmes. Il s'agit de Messou Kouablan, Anne-Marie Bonifon, Même Gbery, Zié Aminata Koné, Wassa Coulibaly, Fae Faustin, mais aussi Coulibaly Zoumana, Kaotan Koné et Dazilignon Honorine.

"Je suis candidat à la présidence de Générations et peuples solidaires . Je suis candidat pour rassembler encore plus les hommes et les femmes qui ont en partage notre vision pour la Côte d’Ivoire", s’était exprimé l’ex-chef rebelle il y a quelques jours.