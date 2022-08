Algérie: Une pétition pour la reprise des vols d' Air Algérie vers Lorraine

Air Algérie a retrouvé sa vitesse de croisière cet été après deux ans de timide activité dans les airs, liée à la crise sanitaire de la Covid-19. Si la compagnie aérienne nationale algérienne a repris la quasi-totalité de ses vols à destination de l’Europe et particulièrement vers la France, d’autres villes, en l’occurrence Metz-Nancy ne sont pas toujours desservies. Cette situation apparemment embêtante pour les Lorrains, a poussé Sélima Saadi, ancienne conseillère départementale de Moselle, à lancer une pétition.

Algérie-Air Algérie : les Lorrains veulent la reprise des vols

Depuis mars 2020, et le premier confinement imposé par les autorités sanitaires à cause de la crise de la Covid-19, les avions d’Air Algérie ne desservent plus la Lorraine Aéroport.

Depuis ces deux dernières années, pour voyager vers l’Algérie, les voyageurs de Metz et de Nancy sont obligés de se déplacer jusqu’à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim, de passer par la compagnie Tassili Airlines avant de rejoindre le territoire algérien.

Face à cette situation bien plus que dérangeante pour les voyageurs, Selima Saadi a lancé une pétition depuis le 11 août dernier sur la plateforme change.org, adressée au président de l’Algérie, Abdelmadjid Tebboune, à son ministre des Transports, et au nouveau PDG de la flotte aérienne algérienne.

Un gros manque à gagner pour Air Algérie, selon Sélima Saadi

D’après Selima Saadi, l’inactivité d’Air Algérie à destination de la région de Lorraine, constitue un gros manque à gagner pour elle, puisqu’elle se prive d’un potentiel nombre de clients de plus de 300 000 personnes en Lorraine.

« Cette clientèle est composée de retraités et de familles d’actifs qui n’ont pas les moyens de voir leur budget voyage alourdi par le prix de transport ferroviaire pour se rendre dans d’autres aéroports », a-t-elle indiqué.

Pour Sélima Saadi, « Cette situation est incompréhensible quand on observe la situation qui a suivi les confinements successifs liés au Covid et qui sont tous levés ».

Selon les informations de Lorraine Actu, à ce jour, la pétition a déjà récolté 974 signatures.

Cette pétition sera t-elle prise en compte par les autorités algériennes ? Les jours à venir nous situeront davantage..