Lutte contre la COVID-19: Pierre Dimba vise 20 000 000 de vaccinés

Le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, Pierre N'Gou DIMBA, a procédé au lancement officiel de la grande campagne de vaccination nationale contre la Covid-19 à Yamoussoukro, le jeudi 14 juillet 2022.

Une campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 lancée à Yamoussoukro

Cette cérémonie de haut niveau qui a regroupé les 31 présidents des Conseils Régionaux et les 33 Directeurs Régionaux de santé s'est déroulée dans la capitale politique et administrative, à Yamoussoukro, le jeudi 14 juillet 2022, en présence du préfet de région, préfet du département de Yamoussoukro, Brou Kouamé et bien d'autres personnalités.

Avant le lancement de cette vaste campagne, qui court jusqu'à la fin du mois de décembre, une formation des Conseillers Régionaux et Directeurs Régionaux a eu lieu à l'Hôtel Président de Yamoussoukro. Pendant cinq mois environ, les agents vaccinateurs se déploieront sur toute l'étendue du territoire national, dans les centres de santé pour certains.

Objectif visé, atteindre au moins 70% de la population Ivoirienne vaccinée, ce qui équivaut à environ 20 000 000 d'habitants. Cette vaccination prend aussi en compte toutes les personnes âgées de 12 ans.

Dans son adresse, le Ministre en charge de la santé, M. DIMBA a lancé un appel à toute la population concernée à se faire vacciner afin de réduire considérablement le taux de contamination, voir, éradiquer totalement la maladie à coronavirus. Il faut noter que, le lancement de cette campagne se fera de la même manière dans tout le pays.