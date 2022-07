Bédié, Ouattara et Gbagbo ont échangé, et après ?

Les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ont rencontré le président Alassane Ouattara le jeudi 14 juillet 2022. Comme par hasard, les trois "grands" se sont retrouvés à la date de la célébration de la Fête nationale de la France. Soit. Que faut-il attendre de ce tête-à-tête entre ces poids lourds de la politique ivoirienne ?

Bédié a retrouvé Ouattara, son ancien allié, Gbagbo était là

La rencontre tant annoncée entre Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié (HKB) et Laurent Gbagbo a eu meilleur le jeudi 14 juillet 2022. Neuf ans après la crise postélectorale qui a secoué le pays et deux ans après l’appel à la désobéissance civile, le président ivoirien a reçu ses plus sérieux adversaires politiques au Palais de la présidence de la République.

"La rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger, dans la vérité, leurs points de vue sur toutes ces grandes questions. Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat socio-politique national en Côte d'Ivoire. Le président de la République a salué la spontanéité de la réponse réservée à son invitation. Les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, pour leur part, ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour son accueil fraternel", s’est exprimé le fondateur du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire).

Pour sa part, Alassane Ouattara a affirmé que "cette rencontre sera régulière et chaque fois que le président du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) et le "Woody" de Mama auront le temps de reprendre ces échanges, il leur fera appel pour recueillir leurs avis et leurs recommandations. "Ce sera une très bonne chose pour la nation", a-t-il reconnu.

Les Ivoiriens ont encore en mémoire les 3 000 morts de la crise postélectorale de 2010-2011. À trois ans de la prochaine élection présidentielle, des interrogations sur l’avenir politique des trois dinosaures fusent. HKB et ses deux cadets seront-ils candidats en 2025 ?

Le débat sur le retrait de la scène politique des trois "grands" fait rage. Des appels sont lancés pour que nul d’entre eux ne brigue la magistrature suprême. Seulement, le célèbre trio ivoirien entendra-t-il cet appel ? Que faut-il attendre de la rencontre du jeudi 14 juillet 2022 ?