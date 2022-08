DUBAÏ - Prix d’excellence international: Voici ceux qui sont concernés

Du 11 au 16 Novembre 2022 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, aura lieu la 4ème édition du Prix d’excellence international organisé par ACD Corporate Services et ses partenaires. L’information a été donnée le vendredi 26 Août 2022 au cabinet de Maître Paul-Arnaud Bertin ZEHOURI qui a décidé d’apporter son soutien à ce prix dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, à travers son observatoire de développement ODAPCI.

DUBAÏ : Environ 50 professionnels du Notariat et de l’immobilier seront distingués

« Nous avons décidé de sponsoriser la participation des professionnels ivoiriens, à savoir des notaires, architectes et professionnels de l’immobilier, sélectionnés pour recevoir un prix d’excellence pour leur juste valeur », a annoncé Me Bertin ZÉHOURI.

Poursuivant, le Notaire-Conseil a indiqué les avantages de ce prix dont il est lui même lauréat. « Ce sera une lucarne pour ces professionnels de faire valoir leurs compétences à l’international, de se développer en les intégrant dans un grand réseau de professionnels internationaux, de procéder à la signature de partenariats et des opportunités, de trouver des investisseurs», a-t-il souligné.

Axée autour du thème: « L’intelligence relationnelle, vecteur de développement », cette célébration sera meublée par des rencontres avec des investisseurs, des B2B, des partenariats, des visites dans les entreprises partenaires, des visites touristiques, shopping et dîner. Environ 50 professionnels ( notaires, professionnels de l’immobilier et architectes) sont sélectionnés en Côte d’Ivoire et participeront à cette prestigieuse cérémonie.

Leurs participations, faut-il le rappeler, sont financées à moitié par Maître ZÉHOURI et son organisation de développement. Me ZEHOURI PAUL BERTIN, notaire qui a été déjà distingué à Dubaï par lesdites structures, a décidé d’apporter sa pierre à l’édifice en soutenant cette initiative.

Notons que Me ZEHOURI PAUL BERTIN a été distingué en 2021 dans la catégorie ‘’développement’’ en tant que Président de l’ODAPCI, au vu de toutes les nombreuses actions sociales qu’il a posées en Côte d’Ivoire et dans la région de Lôh-Djiboua.

Me Bertin ZÉHOURI est notaire-conseil, spécialiste du patrimoine et enseignant-chercheur dans les Universités en Côte d’Ivoire. Président de l’ODAPCI (Observatoire pour le Développement, l’Amitié et la Prospérité en Côte d’Ivoire) et acteur de développement dans la région du Lôh-Djiboua. Il a été désigné meilleur notaire en 2020.

Infos: Nicaise B