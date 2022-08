Côte d'Ivoire - Litige foncier à Akouédo: Le ministère de la Construction accusé

La chefferie du village d’ Akouédo, a animé une conférence de presse, samedi 27 août 2022, afin de dénoncer ‘’une injustice‘’ à l’encontre des acquéreurs et résidents du site Gbohouto du village d’Akouédo. Une injustice qui, selon la chefferie du village, est du fait des agissements d’un réseau opérant au sein du ministre de la Construction. La chefferie du village d’Akouédo, acquéreurs et résidents du site Gbohouto du village d’Akouédo ont donc invité le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, à se pencher sur cette affaire.

La chefferie d’ Akouédo dénonce un réseau de faussaires au ministère de la Construction et interpelle le président Ouattara

Agnédé Adja Blaise, porte-parole du chef du village d’Akouedo, Dr Agbodan Germain, a expliqué que certains personnes (qu’il a qualifiées d’imposteurs) ont pour ambition de s’approprier des parcelles de terres appartenant au village d’Akouédo, et qui ont été cédées, en toute légalité, à des acquéreurs qui y ont batti des demeures. Motif évoqué par ces derniers, ces parcelles de terres feraient partie du lotissement Anono Palméraie Complémentaire 3è tranche. Or, selon l’autorité du village d’Akouédo, ce lotissement n’existe nulle part sur la liste complète des lotissements approuvés par les autorités ivoiriennes de 1960 à 2020.

‘’Nous avons cédé des lots, en toute responsabilité et en toute légitimité, sur certains de nos lotissements à des acquéreurs qui ont pris le soin de faire des contrôles avant d’acquérir ces terrains. Ils y ont bâti des habitations dans lesquelles ils vivent aujourd’hui avec toutes leurs familles, mais ils ont été la cible des actes de violences qui ont connu le comble avec des déguerpissements violents et des démolitions. Il s’agit des acquéreurs et résidents que nous avons installés sur nos terres à Gbohouto, non loin de la cité SiR‘’, a-t-il indiqué.

Puis d’ajouter : ‘’selon ces imposteurs, ces terres feraient partie du lotissement Anono Palméraie Complémentaire 3è tranche acquis des mains du ministère de la Construction depuis 1999. Or il ressort de nos investigations que ce lotissement n’existe nulle part sur la liste des lotissements approuvés et certifiés par le ministère de la Construction du logement de 1960 à 2020‘’.

Au nom des acquéreurs, Zéhé Vincent Hyacinthe a étalé l’existence d’un réseau de faussaires au ministère de la Construction. Un réseau qui, selon lui, a délivré de façon frauduleuse des Arrêtés de concession définitive (Acd) en se servant de la signature d’un ancien ministre de la Construction, Mamadou Sanogo. ‘’ Nous savons que le ministre sortant n’a rien à y voir. Il y a un réseau qui opère au sein du ministère de la Construction. Un réseau qui engage la responsabilité de l’Etat et qui salit le nom des autorités (...) mais si rien n’est fait, nous allons tout déballer‘’, a-t-il prévenu.