Côte d'Ivoire - Bagoué: "Je suis candidat à ma propre succession" (Siama BAMBA)

Président du Conseil Régional de la Bagoué au Nord de la Côte d’Ivoire, Siama BAMBA a annoncé, le 27 août 2022 à Blésségué, sa candidature aux prochaines élections régionales de 2023.

Côte d'Ivoire: Siama BAMBA veut rempiler à la tête du Conseil régional de la Bagoué

« Les élections régionales arrivent à grands pas. Je suis candidat à ma propre succession, pour un Premier mandat de la 3è République … », a déclaré Siama BAMBA. Des propos repris en langues locales (senoufo et malinké). C’était à l’issue des travaux de la 3è réunion ordinaire du Conseil Régional de la Bagoué, qui a eu lieu à la salle de réunion de la sous-préfecture de Bléssegué, dans le département de Kouto. « Je voudrais adresser mes vifs remerciements à l’ensemble du corps préfectoral. Je ne sais pas s’il existe une région où le corps préfectoral est tant mobilisé pour le Conseil Régional et les activités de développement local », s'est-il réjoui dans l'entame.

"J’ai proposé à mon équipe, des réunions tournantes pour me permettre d’être proche de nos populations. Pour une communication avec nos populations et les cadres locaux. C’est aussi une occasion de prôner la cohésion sociale vraie pour la marche de notre région dans la paix", a-t-il expliqqué. Et de préciser « Il y a exactement neuf années que vous m’avez confié les rênes du Conseil Régional. Pendant ces neuves années, j’ai essayé de mériter la confiance que vous avez placée en moi et à mon équipe…Nous nous étions fixés pour ambition de réduire de manière drastique le déficit en infrastructures de base. Les résultats sont aujourd’hui là… », a ajouté Siama Bamba.

Le président du Conseil régional est revenu sur la création de ces entités décentralisées par le Président de la République, Alassane Ouattara. « Le chef de l’Etat a décidé de créer les Conseils Régionaux au lieu des conseils départementaux. Ce qui veut dire, nous devrons réfléchir en Région. Personnellement, je suis fier d’Amidou Diarra qui est du village Poniakélé dans le département de Kouto et qui travaille pour la Bagoué. La même chose pour Souleymane Koné. Il est de Papara dans le département de Tengrela et il travaille pour la Bagoué. Ayez une vision régionale, ne triez pas les gens. On est de la Bagoué un point, un trait », a-t-il rappelé.

La remise des clés d’infrastructures socio-économiques de base dont celles de la maternité du village de Womon (s/p Blésségué), se fera du 28 au 30 août 2022 dans les départements de Tengrela, Boundiali et Kouto. "Chers membres du corps préfectoral, je ne cesserai jamais de vous exprimer ma gratitude. Merci à vous tous qui avez fait le déplacement. Ce que je porte dans mon cœur et pour quoi je continuerai le sacrifice pour conduire notre région", a promis Siama Bamba.