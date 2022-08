Côte d'Ivoire: Consultez ici votre résultat du Concours de Police 2021

Les résultats d'admission pour les concours d'entrée à l’Ecole de Police de Côte d’Ivoire, sont disponibles pour tous.

Voici comment consulter votre résultat au Concours de Police 2021

Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance des candidats aux concours directs de recrutement d'élèves Commissaires, Officiers, Sous Officiers de Police et Sous-officiers de Police Section Musique session 2021, que les résultats définitifs desdits concours sont disponibles et peuvent être consultés sur le site du concours :

Cliquez-ici pour consulter votre résultat sur le site du concours : www.concourspolice-ci.net

Procédure

Le candidat devra se rendre sur le site officiel du concours, accessible à l’adresse concourspolice-ci.net. Ensuite, il lui sera demandé de renseigner ses coordonnées personnelles (numéro d’inscription, ou nom et prénom et date de naissance), pour la consultation en ligne des résultats du concours de police 2021 Côte d’Ivoire..

A titre de rappel, la session 2021 des examens d'entrée à l'Ecole Nationale de Police, avait débuté officiellement en octobre dernier par les préinscriptions en ligne. Les épreuves écrites d’admissibilité ont eu lieu dans le courant du mois de mars, des épreuves qui se sont poursuivies jusqu’en avril, notamment avec les candidats aux examens professionnels.