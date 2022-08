Libération des 49 soldats ivoiriens : Yodé et Siro se confient à Ouattara

Les chanteurs Zouglou, Yodé et Siro, ont dévoilé une chanson en hommage aux 49 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis plusieurs semaines.

Yodé et Siro rendent hommage aux 49 soldats détenus au Mali

‘’ Les 49 ‘’, tel est le titre de la nouvelle chanson du célèbre duo Zouglou, Yodé et Siro, dévoilée, mardi 30 août 2022. Une chanson entièrement dédiée aux 49 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis plusieurs semaines. C’est à travers des mots forts que nos deux artistes se sont penchés sur cette situation.

"Jamais la patrie ne va vous abandonner. Notre diplomatie fera tout et tout mais pas au détriment de votre mission qui est de protéger les populations. Nous savons que jamais, vous serez heureux de voir des troubles dans votre pays à cause de vous parce que vous êtes des commandos. Ce sont les rivières voisines qui s’échangent les poissons. Ivoiriens et Maliens ne sont pas que des voisins, mais issus de deux pays frères. En un ivoirien, il y a un malien, en un malien, un ivoirien(...)", chantent les artistes.

‘’Président Ado, le peuple Ivoire a confiance en toi, président Ado, les Ivoiriens ont confiance en toi, ça va prendre le temps que ça va prendre mais ils reviendront; on va danser", entonne Yodé, le lead vocal du groupe.

Pour rappel, Yodé et Siro ont récemment été très durs avec le président Alassane Ouattara et son régime dans leur dernier album dévoilé début juillet 2020. Dans leur chanson intitulée "On dit quoi" , les zougloumen ont critiqué le régime du président Alassane Ouattara.

Une de leurs prestations dans un espace de loisirs à Abidjan-Yopougon, les avait même conduit devant le procureur de la République.

'’Troisième mandat, le président ne respecte pas la loi; le procureur lui-même n’est plus procureur. Il est procureur d’un seul camp. C’est quel pays ça là ?", Allez dire au procureur Adou Richard, allez lui dire qu’un mort, c’est un mort. On ne passe pas son temps à chercher les petits Baoulés dans les villages pendant que des gens sont ici avec des machettes et ils sont bien identifiés‘’, avait dénoncé Siro.

Convoqués au Commandement supérieur de la Gendarmerie, Yodé et Siro avaient été transférés devant le procureur de la République, avant d'être déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés. Ils ont été condamnés à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et à 5.000.000 de fcfa d'amende chacun.