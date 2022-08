Côte d'Ivoire-Simone Gbagbo : "Il y a beaucoup de misère dans le pays"

Simone Gbagbo, ancienne Première dame de Côte d'Ivoire, a fondé récemment son parti politique, le Mouvement des générations capables (MGC), un parti politique de gauche. L'épouse de Laurent Gbagbo a livré ses priorités dans une interview accordée à France 24.

Côte d'Ivoire : Simone Gbagbo dit "non" à la limitation d'âge à la présidentielle

Depuis le samedi 20 août 2022, Simone Gbagbo, 73 ans, a donné naissance au benjamin des partis politiques en Côte d'Ivoire. L'ex-Première dame de Côte d'Ivoire a clairement affiché ses ambitions en prenant la tête du Mouvement des générations capables. "Nous avons à passer un nouveau contrat avec social avec la population ivoirienne. Notre pays est à la croisée des chemins depuis plusieurs années. Un nouveau parti, c'est une nouvelle offre d'action politique", a-t-elle confié devant les caméras de France 24.

La native de Moossou (dans la ville de Grand-Bassam) a aussi affirmé que "la priorité de tout parti, c'est de transformer les conditions de vie des populations". L'ancienne deuxième vice-présidente du FPI (Front populaire ivoirien) n'a pas manqué de souligner que ses "priorités aujourd'hui, c'est d'aider à ramener la confiance entre les différents groupes ivoiriens, les différentes ethnies qui existent en Côte d'Ivoire, ramener la paix, ramener la réconciliation et puis aider à transformer les mentalités des Ivoiriens".

Simone Gbagbo, très proche de Charles Blé Goudé, le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a profité de l'occasion pour jeter un regard sur la situation sociale des Ivoiriens. "Ce que nous voyons dans le pays, c'est qu'il y a beaucoup de misère, beaucoup de difficultés, beaucoup d'exclusion. Il faut pouvoir recentrer tout le développement du pays autour de ces questions-là", s'est-elle exprimée.

Interrogée sur ses relations politiques avec Laurent Gbagbo, l'opposante ivoirienne a affirmé qu'il ne "faut pas être trop pessimiste". "Je ne peux pas dire que complètement tout est rompu. On ne dit jamais cela, mais il est évident que pour l'instant, chacun fait son chemin et puis l'avenir nous dira quelles sont les possibilités, quelles sont les raisons d'une alliance possible. Ça, c'est l'avenir qui nous dira. L'avenir nous dira quelles sont les possibilités d'alliance avec le PPA-CI", a clarifié Mme Gbagbo.

Poursuivant, Simone Gbagbo s'est opposée à la limitation de l'âge à l'élection présidentielle. "Je suis contre ces lois qui font la limitation. Regardez en Europe, en Amérique. Il n’y a aucune loi limitant l'âge de candidature aux présidentielles. Je suis contre ce type de limitation. Maintenant, le débat, s'il arrive à l'Assemblée nationale, il se fera. Et puis la population ivoirienne pourra décider", a soutenu la patronne de MGC.