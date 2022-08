France: Cyril Hanouna et Booba toujours en froid?

Cet été tourmenté et mouvementé de Booba lié à son combat contre les influenceurs a peut-être fragilisé le lien fort que le Duc de Boulogne avait avec son ami et frère Cyril Hanouna.

La fragilisation des liens entre Booba et Cyril Hanouna?

En attendant la rentrée des classes en France qui démarre ce jeudi 1er septembre, les émissions télé ont quasiment repris dans le landerneau médiatique, notamment celle animée par l’ami de Booba, Cyril Hanouna.

Célèbre animateur d’une des émissions les plus suivies en France, « Touche Pas à Mon Poste »(TPMP) en abrégé, Cyril Hanouna a fait son retour sur C8 lundi 29 août après des vacances bien méritées.

Alors qu’il a manqué plusieurs sujets brûlants de l’actualité du show-biz, le brillant animateur ne pouvait passer outre le sujet lié au combat de son ami contre les influenceurs, en l'occurrence Magali Berdah qui se trouve être l’une de ses collaboratrices et associées.





Et pour ce faire, l’animateur a invité pour ce premier numéro post vacance, l’avocat du célèbre rappeur, Maître Patrick Klugman. Alors qu’il a tenté d’avoir le rappeur en milieu d’émission, ce dernier n’a pas pu répondre au rendez-vous à cause de son programme chargé, mais s’est attelé à communiquer tout de même avec Cyril Hanouna via visio conférence.



Évoquant le sujet de son méga concert du 3 septembre prochain au Stade de France, à la fin de leur entrevue en visio, Baba a demandé à Booba : "t'invites tout le monde au Stade de France ?", qui lui a répondu, méfiant : "Attends, montre moi y a qui ?".



Et à Cyril Hanouna de rétorquer "Booba, je serai là samedi soir avec toute la famille, tu le sais". L'interprète de "Caramel" a répliqué : "Inchallah". Et Cyril Hanouna de réagir à nouveau : "Ouais, je pense que ça va être beau. Tu m'as mis des places en fosses aussi ? Je te fais un gros bisou. Je t'embrasse fort et je viens te voir samedi soir", a lancé Baba à l'endroit de son ami.

Au regard de la froideur des réponses que Booba a donné à son ami, il n'est pas superflu de croire que les deux hommes ne sont plus vraiment en odeur de sainteté.

Booba était en colère contre ses pairs

En début d'été, alors qu'il venait de lancer son combat contre les influenceurs qu'il accuse d'escroquer les internautes naïfs, le rappeur de 45 ans s'en était pris à certains de ses pairs, mais aussi à son ami Cyril Hanouna qu'il accusait de s'être tus sur le sujet.