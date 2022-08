Un détracteur de Jonathan Morrison se rallie: "Il est fort"

Bah Scotti Amadou, un des Présidents de clubs, qui s'était retiré du tournoi CAM Tchintchin 2022 de Jonathan Morrison, a affiché ses regrets, dans un message posté sur la toile.

Quand Jonathan Morrison confond ses détracteurs

Bien avant le démarrage de son tournoi de petits poteaux dénommé CAM Tchin Tchin, Jonathan Morrison a dû faire face au retrait de certaines équipes. Et le motif évoqué, c'était que le jeune homme n’avait pas respecté ses promesses.

Parmi les personnes qui ont retiré leurs équipes, se trouve Bah Scotti Amadou, qui a affiché de gros regrets au vu de l’envergure que prend cette compétition.

" Quand tu prends plaisir à dénigrer, à critiquer devant tout le monde. Et qu'au final, tu as tort. Il faut reconnaître que tu as tort. Ce n'est pas une faiblesse ou signe de lâcheté. Je pense que moi j'ai été un peu trop incompréhensible. Bien vrai qu'il a promis des choses qu'il n'a pas tenues… mais je ne suis pas resté patient. Beaucoup ont l'habitude de le dire: l'entreprenariat n'est pas facile, réaliser un projet n'est pas facile. Et ça, je ne l'ai pas compris... Aujourd’hui oui je reconnais que Jonathan est fort, il a beaucoup de cran. A sa place, j'allais abandonner", a-t-il reconnu.

Poursuivant, Bah Scotti Amadou a expliqué l’étrange réaction de Jonathan Morrison lorsqu’il lui a annoncé le retrait de son équipe à seulement deux jours du début de la compétition.

‘’ Jonathan n'a pas essayé de me raisonner, il ne se voyait pas entrain me dire: "calme toi champion, je sais sur quoi je compte". Quand je suis allé en parler à sa représentante, Jonathan est resté sur sa position. J'admire ça ! Il savait dans quoi il était. Fallait juste que le truc naisse. Il a patienté et aujourd’hui il a eu ce qu'il voulait. Faut pouvoir le dire parce que s'il n'avait pas réussi, on allait être les premiers à se moquer. J'ai critiqué, j'ai parlé, mais aujourd’hui je reconnais que le petit, il est quelqu'un", a-t-il ajouté.