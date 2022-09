RHDP Gbêkê- Attaques contre Amadou Koné: A quel jeu joue le camp Assahoré?

Le ministre des Transports, Amadou Koné, par ailleurs leader du RHDP dans la région de Gbêkê, serait-il devenu la nouvelle cible d'attaques des partisans de Jacques Assahoré Konan, l'actuel Directeur général du Trésor et de la Comptabilité Publique?

Côte d’Ivoire - RHDP Gbêkê: Jacques Assahoré veut-il ravir le leadership régional au ministre Amadou Koné ?

Les élections législatives partielles du samedi 03 septembre 2022 dans la circonscription 057 (Bodokro, commune, Marabadiassa, Lolobo et N’guessankro sous-préfecture), se sont soldées par la victoire du RHDP (parti au pouvoir), avec 54,47% contre 20,64% pour Jacques Mangoua du PDCI-RDA.

Alors que cette victoire n'est pas encore confirmée par le Conseil constitutionnel, des publications fantaisistes sont faites sur les réseaux sociaux, par des partisans de Jacques Assahoré Konan, député de Diabo- Languibonou, par ailleurs Directeur de campagne du candidat RHDP, qui aurait pesé de tout son poids pour faire basculer les suffrages en faveur de Jules Attingbré.

Et pour vanter les mérites du Directeur général du Trésor et de la Comptabilité Publique, ses supporters se sentent-ils obligés de s'en prendre au ministre Amadou Koné à qui ils reprochent son absence auprès du candidat du RHDP lors du scrutin.

"BODOKRO étant un territoire traditionnellement acquis à la cause de l'opposition, le candidat Jules ATTINGBRÉ aurait dû bénéficier du soutien de tous les leaders du RHDP de la région de Gbêkê. Cependant, nous notons malheureusement l'absence de plusieurs hauts cadres du RHDP de la délégation Bouaké 1 aux côtés du candidat du parti. Parmi ces absents de taille, nous pouvons citer le Ministre Amadou Koné qui se présente comme le leader incontestable du RHDP dans la région de Gbêkê, parti honorer d'autres engagements à Bouaflé pendant que les couleurs du RHDP étaient en jeu dans le Gbêkê", dénonce un certain Franck Gbêkê.

Selon cet activiste pro Assahoré, il faudrait attirer l'attention du directoire du parti "sur ce manque de solidarité et de collaboration sincères entre les deux délégations du RHDP dans le Gbêkê, et cette élection législative partielle en est la preuve palpable".

Pourquoi un tel bashing contre Amadou Koné alors que tous savons que le Ministre des Transports, prenait part à Bouaflé à la cérémonie de reconnaissance et d'hommage au Président de la République, Alassane Ouattara, initiée par le Haut Conseil du Patronat des Entreprises Routières de la Marahoué, aux côtés de son collègue de la Bonne gouvernance, Zoro Epiphane Ballo?

En initiant une campagne de noircissement contre ce haut cadre du parti présidentiel, les partisans de Jacques Assahoré veulent lui dénier son titre de leader de la région et présenter Jacques Assahoré comme celui qui incarne le mieux les idéaux du RHDP. Morceau choisi! "L'incontestable Leader du RHDP du département (de Botro), l'honorable Assahoré Konan Jacques, Directeur de Campagne du candidat ATTINGBRÉ, a mis son expérience politique à la disposition du candidat Jules ATTINGBRÉ pour ces élections législatives partielles à BODOKRO", renchérit Franck Gbêkê.

Ce qui est archi-faux! Selon un proche d'Amadou Koné, le Ministre des Transports, a apporté une importante contribution financière pour la campagne électorale de Jules Attingbré. Mieux, il a envoyé une délégation conduite par le PCA Jean Louis Abonoua et plusieurs cadres de Gbêkè 1 pour soutenir le candidat du RHDP. Il s'agit donc de "calomnies" venant du camp Assahoré, parce que, quoi qu'étant absent, Amadou Koné a régulièrement appelé le candidat du RHDP de Bodokro pour le soutenir et s’enquérir du déroulement de la campagne et de l’élection.

"Cela montre la mauvaise foi des hommes de Jacques Assahoré et leur volonté d'instrumentaliser cette élection pour faire un passage en force pour la candidature aux élections régionales", dénonce notre interlocuteur.