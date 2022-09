Côte d'Ivoire: Le PCCET passe à la phase active de sa mission

Financé par la Banque mondiale et mis en exécution par une Unité de coordination rattachée au Cabinet du Premier ministre ivoirien, le Projet des Chaines de valeur Compétitives pour l’Emploi et la Transformation économique (PCCET) vise à améliorer l’accès au financement et la compétitivité des chaînes de valeur de l’hévéa, du palmier à huile, de l’ananas, de la mangue du karité et du textile; habillement en vue de la commercialisation de produits à forte valeur ajoutée.

Côte d'Ivoire: Le PCCET lance une mission pour améliorer l’accès des acteurs des chaînes de valeur agricoles aux services des Institutions de Microfinance (IMF)

Pour faciliter l’accès au financement, le PCCET soutiendra les institutions de microfinance (IMF), fournisseurs importants de services financiers dans les zones rurales ou éloignées des grandes villes. Dans ce contexte et dans le cadre du Dialogue Public-Privé, une rencontre aura lieu le jeudi 8 septembre 2022 dans les locaux de la Primature à partir de 9h00, afin de lancer la mission d’évaluation des besoins des institutions de microfinance, notamment en système d’information et de gestion (SIG). Au cours de cette rencontre qui verra la participation d’au moins 92 acteurs du secteur de la microfinance, les activités du consultant international chargé de la mission d’évaluation des besoins des IMF ainsi que la méthodologie de travail seront présentées et officiellement.

Les ministères en charge de l’Agriculture, de l’Économie et des Finances ainsi que du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME seront représentés à cet atelier qui verra également la participation de plusieurs institutions financières nationales et internationales. Notons qu’en août 2022, le secteur ivoirien de la microfinance était composé de 46 institutions dont 3 faitières des unions mutualistes, 24 caisses mutualistes unitaires et19 sociétés commerciales privées (sociétés anonymes). Malgré une croissance ces dernières années, le secteur de la microfinance reste cependant confronté à des défis dont certains seront corrigés par le PCCET. C’est donc une rencontre importante pour le secteur qui aura lieu ce jeudi 8 septembre 2022 dans les locaux de la Primature.