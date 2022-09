Pôle pénal économique: Qui est la juge présidente Blanche Essoh ABANET

Essoh Yanny Milie Blanche épouse ABANET est officiellement la première juge présidente du Pôle pénal économique et financier (Ppef) de Côte d’Ivoire depuis août 2022, une juridiction spécialisée créée le 29 janvier 2020.

Côte d'Ivoire: Le Pôle pénal économique et financier érigé en juridiction spécialisée contre les criminalités financières

Magistrat Hors Hiérarchie, précédemment Juge d’Instruction du Onzième Cabinet au Tribunal de Première Instance d’Abidjan, celle connue sous le nom de Blanche Essoh-Abanet devra composer avec Koné Braman Oumar, également designée Procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier de Côte d’Ivoire. Mandatée par le Président Alassane Ouattara, cette dame de fer a déjà donné des insomnies à plusieurs patrons d’entreprises publiques ivoiriennes, mais aussi des narcotrafiquants inculpés par la justice.

A en croire le Grade des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Sansan Kambilé, “ le Ppef a mené plusieurs actions de poursuite d’instruction et de jugement, appuyées par des unités comme l’Unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée (Uct) ou la Direction de la police des stupéfiants et des drogues (Dpsd)”. Ces actions, a-t-il poursuivi, ont permis le démantèlement de plusieurs réseaux mafieux dont une cellule de la mafia calabraise installée en Côte d’Ivoire et spécialisée dans le trafic international de la cocaïne.

Deux vices-présidents, dont le premier fait office de Doyen des juges, des juges d’instructions et six juges de Cour, les magistrats animateurs du Pôle pénal économique et financier sont pour la plupart diplômés de la “Rule of law center of Genève”, centre de référence dans le domaine de la lutte contre la corruption. D’autres ont été formés par des institutions comme le FBI, la BCEAO, L'ONUDC, CRIMJUST ou encore EXPERTISE FRANCE, selon le Grade des sceaux.

Sansan Kambilé a relevé que les animateurs du Pôle ont réussi avec brio la formation dans le renforcement des capacités dans la chaîne pénale internationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, là où d'autres États ont échoué.

Missions du PPEF

Rigoureuse à la tâche, Blanche Essoh-Abanet est une référence du collège technique des experts d'expertise France dans la chaîne pénale internationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dont elle est membre. À ce titre, avec madame le Procureur adjoint chargé du Pôle, la présidente de cette est depuis le début d'année 2022, sous la houlette d'expertise France et de l'Union européenne, formateurs des formateurs.

La création de cette juridiction spécialisée vise à mettre le cadre institutionnel de la répression de la corruption et des infractions assimilées, du blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme et des infractions financières connexes en cohérence avec les engagements internationaux de la Côte d’Ivoire, notamment la Convention des Nations unies contre la corruption et les divers autres instruments régionaux et sous-régionaux », a expliqué Amadou Coulibaly, porte-pparole du gouvernement.

A fin 2021, le travail acharné du Pôle a permis de conduire 352 procédures dont 156 ont déjà fait l'objet de jugement; 60 biens mobiliers et immobiliers ont été également saisis et confisqués pour certains au profit de l’État de Côte d’Ivoire et ont permis de capturer un montant cumulé de 5 milliards de francs CFA au titre des fonds saisis.