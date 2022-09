Côte d'Ivoire: Tout savoir sur les inscriptions au CP1 et au Préscolaire

Les inscriptions au préscolaire et au CP1, au titre de l'année scolaire 2022-2023, ont démarré le 05 septembre sur toute l'étendue du territoire national.

Rentrée scolaire au CP1: Ce qu’il faut savoir de l’opération

Du lundi 05 Septembre 2022 au vendredi 09 septembre 2022 inclus, se déroulera l’opération d'enrôlement des enfants au CP1, mais aussi dans les centres d’éveil et d’éducation préscolaires. A savoir les différentes sections de la maternelle (petite, moyenne et grande section).

Ces inscriptions se feront de 7 heures 30 à 16 heures 30, selon une source du ministère ivoirien en charge de l’Education nationale

Comme c’est le cas chaque année, pour cette rentrée scolaire 2022-2023 prévue pour le lundi 12 septembre 2022, les inscriptions au CP1 sont gratuites dans toute école primaire publique du pays. Le recrutement concerne prioritairement les enfants âgés d’au moins 6 ans au 31 décembre 2022.

Les parents doivent présenter un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif, précise M. Yéo S. directeur d'école primaire publique à Danané. L’enseignant invite les parents au respect scrupuleux de la période d’inscription.

“ Il ne faut pas attendre le jour de la rentrée pour venir présenter ton enfant au directeur pour l’inscrire. Il ne faut pas aussi penser qu’on va prolonger la date. Les parents doivent prendre les dispositions nécessaires pour être prêts dans le temps imparti”, a-t-il conseillé.

Le préscolaire public attend les tout-petits de 03 à 5 ans

Pour ce qui est du préscolaire, sont autorisés à s’inscrire les enfants âgés de 03, 04 et 05 ans au 31 décembre 2022. Ici, les parents sont invités à confier leurs enfants à des professionnels formés et expérimentés. “Ces professionnels prendront ainsi le relai pendant quelques heures pour éveiller et accompagner vos enfants dans leur développement. Vous, parents, pourriez ainsi réaliser plus facilement vos activités professionnelles, domestiques ou sociales pendant la journée tout en restant confiant et serein quant au bien-être et à la sécurité de vos enfants”, recommande Eric K. éducateur devenu inspecteur pédagogique dans un lycée de Grand-Bassam.

Dans le cadre de sa politique de scolarisation des enfants de 6 à 16 ans devenue obligatoire en 2015, le gouvernement ivoirien s’est investi depuis plusieurs années dans la construction d’infrastructures d’accueil pour améliorer les conditions d’apprentissage et accroître la qualité et l’efficacité du système éducatif. Le Taux Brut de Scolarisation (TBS) en 2018-2019 en Côte d'Ivoire était de 100,5% contre 89,30% en 2011-2012, tandis que le taux d’achèvement au primaire est passé de 59,1% en 2010-2011 à 82,15% en 2019-2020.