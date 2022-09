Côte d'Ivoire-Mondial 2022: NCI acquiert les droits exclusifs de diffusion

NCI vient de frapper un grand coup. La Nouvelle Chaine Ivoirienne, basée en Côte d'Ivoire, a acquis les droits exclusifs de retransmission des 28 meilleurs matches de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022. L'information a été livrée dans un communiqué publié le mardi 6 septembre 2022.

Côte d'Ivoire : NCI, diffuseur officiel du Mondial Qatar 2022 en Côte d'Ivoire

Les téléspectateurs de NCI peuvent se frotter les mains. Et pour cause, la chaine ivoirienne est le diffuseur officiel de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022. Elle va donc retranscrire les 28 meilleurs matches de ce grand rendez-vous du football mondial. Ces rencontres seront en accès gratuit et seront diffusées pour la première fois en haute définition sur tous les canaux de diffusion de la Nouvelle Chaine Ivoirienne.

Par ailleurs, le communiqué précise que ces droits ont été acquis auprès de la chaine New World TV, détentrice exclusive des droits de la Coupe du monde pour l'Afrique subsaharienne.