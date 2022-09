Musique: Le point noir du concert de Booba au Stade de France

Samedi 3 septembre dernier, Booba s’est produit au Stade de France à l’occasion d’un concert inédit et grandiose qui s’apparente comme son clap de fin après 20 ans de carrière musicale très riche. Mais au-delà du caractère exceptionnel de ce concert salué par ses nombreux fans, il y a eu tout de même quelques incidents que la direction du Stade de France a recensés.

Cet incident est passé inaperçu lors du concert de Booba

Les 81000 spectateurs, pour ne pas dire privilégiés qui ont assisté au méga concert de Booba, samedi 3 septembre au Stade de France, ne sont pas prêts d’oublier de sitôt l’émotion qu’ils ont reçue au cours de cet événement. Pendant 2h 30, le Duc de Boulogne a exécuté en live ses plus grands classiques qui ont été repris en chœur et à l’unisson par ses fidèles.

Durant ce spectacle, le B20 a également sorti la surprise du chef en invitant tour à tour ses enfants, Luna et Omar sur scène avec qui il a interprété deux de ses mythiques morceaux, en l’occurrence « Petite Fille », un moment de vives émotions pour le rappeur qui a presque coulé des larmes.

A la fin de ce monstrueux concert, ses fans n'ont pas hésité à saluer la grandeur de l’homme et de sa carrière avec des messages émouvants sur les réseaux sociaux. Mais s’il est apprécié par la majorité de ses fans, le dernier spectacle de Booba a tout de même été émaillé de quelques incidents comme le relève la direction du Stade de France qui a pondu un communiqué pour expliquer la situation.

"Samedi 3 septembre 2022, près de 80 000 personnes étaient présentes et ont pu vivre, dans une ambiance festive, un concert mémorable de l’article qui s’est déroulé en tout point conformément au programme prévu. En cours de l’entrée du public dans le stade, il a été observé la constitution de quelques groupes de personnes sans billets et visiblement désirables de pénétrer dans l’enceinte par la force (…) Un groupe très déterminé de personnes a tenté de forcer la porte U vers 20 h 55. Une vingtaine de personnes a réussi à pénétrer dans le stade, les autres étant immédiatement arrêtées par les stadiers. La quasi-totalité des personnes parvenues dans le stade a été suivie grâce à la vidéo surveillance et progressivement interpellée à l’intérieur de l’enceinte”, peut-on lire dans le communiqué publié par le Stade de France lundi 5 septembre 2022. Après ce spectacle qui est sans doute le dernier de sa carrière, Booba peut s’offrir une retraite bien dorée.