Football: Découvrez le TOP 10 des Nations les plus titrées au monde

Le Cameroun et l’Egypte sont les seuls pays africains dans le TOP 10 des Nations les plus titrées dans l’histoire du football. Le Brésil et l’Argentine dominent ce classement avec 18 titres remportés par chacune des deux nations.

Le Brésil et l’Argentine en tête du TOP 10 des Nations les plus titrées

Des joueurs à l’instar de Pelé ont eu la chance de remporter la Coupe du monde à trois reprises avec le Brésil avant la fin de leur carrière. Mais, la Seleçao est-elle la nation la plus titrée de l’histoire du football?

Même s’il reste à ce jour le pays ayant gagné le plus grand nombre de Coupe du monde (5), le Brésil n’est pas le seul pays le plus titré de l’histoire du foot. La Seleçao est deuxième dans le Top 10 avec 18 titres à égalité avec l’Argentine qui a aussi gagné 18 trophées.

Le Cameroun et l’Egypte sont les deux Nations africaines à figurer dans ce classement, notamment l’Egypte, 6e avec ses sept (7) Coupes d’Afrique des nations remportées.

Le second pays africain, le Cameroun de Roger Milla, Thomas N’kono et de Samuel Eto’o, le pays des lions indomptables ferme le Top 10 avec cinq (5) titres.

Le classement du TOP 10 des Nations les plus titrées se présente comme il suit :

Argentine (18 titres)

Brésil (18 titres)

Uruguay (17 titres)

Mexique (10 titres)

Allemagne (8 titres)

Egypte (7 titres)

France (7 titres)

Italie (6 titres)

USA (6 titres)

Cameroun (5 titres)