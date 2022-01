CAN Côte d’Ivoire 2023 - La Confédération africaine de football (CAF) a procédé ce vendredi 21 janvier 2022, au tirage au sort pour le Tour Préliminaire de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football. Voici le tableau complet des affiches des Préliminaires.

Tchad vs Gambie, l'un des chocs du Tour Préliminaire des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023

Le Tour Préliminaire des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN Côte d’Ivoire 2023, vient d’être dévoilé à Douala au cours d'une cérémonie à laquelle a pris part le ministre ivoirien de la Promotion des sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Danho. Le Tour Préliminaire verra les 12 équipes les moins bien classées réparties en deux niveaux. Les six équipes les mieux classées (sur les 12) affronteront les six équipes les moins bien classées (le match aller se jouera à domicile des équipes les moins bien classées).

Les six vainqueurs cumulés rejoindront les 42 équipes les mieux classées dans la phase de groupes des éliminatoires. Notons que c’est après les matchs du Tour Préliminaires qui seront disputés en mars prochain, que sera effectué le tirage au sort des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

CAN Côte d’Ivoire 2023: Le tableau des affiches du Tour Préliminaire

Erythrée vs Botswana

Sao Tomé vs Maurice

Djibouti vs Soudan du Sud

Seychelles vs Lesotho

Somalie vs Eswatini

Tchad vs Gambie