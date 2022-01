Musique: Mula explique comment elle a séduit Youssoupha

Dans une interview accordée à Life Magazine, la chanteuse ivoirienne Mula a expliqué comment elle a réussi à collaborer avec le célèbre rappeur français Youssoupha.

Mula: ‘’Youssoupha m’observait depuis plus de 2 ans…‘’

Lauraine Brigitte Gohourou, plus connue sous le nom Mula, est une jeune artiste ivoirienne qui s’est révélée en juin 2020 avec son titre ‘’Paradis‘’ qui a connu un succès qui a outrepassé les frontières de la Côte d’Ivoire, comme le témoignent les 13 millions de vues cumulées sur Youtube. Après le succès de cette chanson, la talentueuse chanteuse a décroché un featuring avec le célébrissime rappeur français d’origine congolaise, Yousoupha. Une chanson intitulée ‘’Nivaquine‘’ sortie le 5 novembre 2021 et qui cimule déjà plus de 3 millions de vues sur Youtube.

Dans une interview accordée à Life Tv, Mula est revenue sur cette collaboration avec le rappeur français. ‘’Bien évidemment, mon actualité est la sortie de mon single ‘’Nivaquine’’ en parfaite collaboration avec Youssoupha. C’est une belle histoire qui s’est faite au feeling. Lui de sa position, il m’a repérée et il décide de m’aider, de porter et valoriser ce projet musical. Comme j’aime bien le dire, tout cela, c’est l’Afrique qui gagne ! Et donc, franchement, ce fut une belle expérience‘’, a-t-elle indiqué, avant d’expliquer comment est née cette collaboration.

‘’Tout commence par le biais de mon producteur Tony Rodriguez qui me présente à son ami Youssoupha. Youssoupha qui m’observait depuis plus de 2 ans avant qu’il ne revienne à Abidjan et constate que c’est bien évidemment moi qui ai chanté ‘’Paradis’’. C’est à partir de cet instant qu’il décide de faire plus attention au projet. Il écoute donc l’album qui est en gestation en ce moment et tout part de là (…) c’est une grâce et une belle expérience pour moi d’avoir travaillé’’, a-t-elle raconté.

Poursuivant, Mula a affiché son désir de voir cette collaboration avec Youssoupha la propulser au devant de la scène internationale. ‘’Naturellement, c’est l’un de mes objectifs. Qui ne rêve pas à l’international ? Et je crois que lorsque tu décides de chanter, ton premier objectif visé est que ton talent soit reconnu à travers le monde entier. Donc oui, j’aspire à une réelle carrière internationale’’, a-t-elle ajouté.