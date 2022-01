Musique : Décès d' Évariste Yacé à l'âge de 50 ans

Évariste Yacé, frère cadet de feu Marcellin Yacé, est décédé. Ce musicien hors pair a quitté les siens dans la nuit du samedi 7 janvier 2021 à la suite d'une infection pulmonaire, selon certaine sources.

Évariste Yacé, désormais aux côtés de Marcelin

Le monde de la musique est frappée par le deuil. Évariste Yacé, le frère cadet de feu Marcellin Yacé, tué aux premières heures de la rébellion ivoirienne en 2001, n'est plus. Cet homme reconnu pour son talent de musicien est décédé à l'âge de 50 ans, a-t-on appris. Le défunt était également le frère d'Adolphe Yacé, un autre virtuose de la musique.

Georges Kouakou, musicien et arrangeur de talent basé aux États-Unis, est apparu très affecté par la disparition d'Évariste, hospitalisé dans une clinique de la place.

"C'est avec une émotion très écrasée que j'ai appris le décès d' Évariste Yacé, le frère cadet de Marcellin Yacé il y a quelques heures également producteurs et arrangeurs de musique comme moi. Ces deux frères étaient très proches de moi et je ne peux pas croire que leurs jours soient passés si vite", a écrit Georges Kouakou sur sa page Facebook. L'illustre disparu était marié et père de quatre enfants.