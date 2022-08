Côte d'Ivoire - Musique: KS Bloom, si jeune mais pétri de talents

L’artiste KS Bloom fut incontestablement la grosse révélation de la musique ivoirienne de l'année 2021. Le jeune homme qui s'est spécialisé dans le rap au Gospel, a connu un véritable succès avec son titre intitulé ‘’ Enfant de Dieu ‘’ qui a cumulé plus de 44 millions de vues sur Youtube. Un succès qui lui a permis de remporter le Primud 2021 du meilleur rappeur. Ayant conquis la Côte d'Ivoire, le jeune artiste s'est lancé à l'international pour cette année 2022, avec des collaborations avec la chantre camerounaise, Indira, et plus récemment avec la nigériane Chidinma. L’artiste a réussi l’exploit de remplir la prestigieuse salle Casino de Paris pour un concert qui a eu lieu en juillet 2022. La qualité du travail fourni par le jeune Ks Bloom lui a permis de glaner de nombreux lauriers dont la liste assez impressionnante, a été publiée sur la toile par son équipe de communication.

L’impressionnant palmarès de KS Bloom

ANNEE 2021:

Un Album de 21 titres + 2 Singles

Concert Esplanade du palais de la culture , plus de 8000 personnes.

Artiste le plus streamé en 2021, sur Spotify en CI

Artiste Francophone le plus suivi sur YouTube en 2021, toutes catégories confondues.

NOMBRE de vues sur YouTube en 2021 , plus de 40millions de vues.

Primud du Meilleur Artiste Rap Ivoire 2021

Kikkar awards, Meilleur Artiste Gospel 2021

Ivoire Élites Awards, prix du Meilleur Album musical 2021

Ivoire Élites Awards,prix de la Meilleure chanson 2021

Ivoire Élites Awards, prix du Meilleur clip 2021

Prix spécial, Gnadoe Magazine Awards

ANNEE 2022:

1 single + UN remix : déjà plus de 20millions de vues YouTube sur les deux titres.

Top 700 des personnalités les plus influentes d'Afrique (Tropics magazine)

Top 100 des musiciens les plus influents d'Afrique (African Equality Magazine)

Top 100 des personnalités les plus influentes de Côte d'Ivoire (African Equality Magazine)

concert live philharmonique Sofitel : plus de 2000 personnes

concert live ivoire Golf Club : plus de 6000 personnes

concert live casino de paris : plus de 2000 personnes

concert live Pointe Noire Congo : plus de 5000 personne