Tout sur la première édition du Salon de Musique d' Abidjan (SAMA)

L'hôtel Palm Club d'Abidjan abritera du 09 au 11 Décembre 2021, la première édition du Salon de Musique d' Abidjan (SAMA). L'information a été confirmé ce Vendredi 03 Décembre 2021, au cours d'une conférence de presse tenue dans la salle WOODABE du Palm Club Hôtel.

Le Salon de la musique d' Abidjan débute le 9 décembre prochain

Selon son Commissaire Général Guy Pacôme SOMIAN, le Salon de la Musique d' Abidjan se veut un cadre de rencontres et d'échanges entre les acteurs de l'écosystème musical à Abidjan, capitale de la musique africaine. Premier salon du genre en Côte d'Ivoire, le SAMA entend devenir une référence en matière de rendez-vous culturel en Afrique. Avec le soutien de l'UNESCO et du Ministère de la Culture, les objectifs du SAMA rencontrent ceux du gouvernement qui vise à promouvoir, valoriser et soutenir la Culture, l'industrie des Arts et du spectacle, un secteur pourvoyeur de nombreux emplois.

Cette première édition sera meublée de conférences, panels, démonstration de talents, présentation de produits, rencontres B to B, ateliers de formation, partage d'expérience, shows musicaux, networking... A l'occasion de cette activité, les fonds générés serviront non seulement à faire la promotion de la culture mais également à venir en aide aux enfants en difficulté. Sont massivement attendus à ce salon, les acteurs-entrepreneurs culturels nationaux et internationaux ; les étudiants et enseignants de la filière ; la presse nationale et internationale ; les amateurs de la musique, etc. Le SAMA est une initiative de la Fondation KULTUR'FAMAN dont l'objectif est de participer à la vie culturelle en Côte d'Ivoire en faisant la promotion des talents artistiques connus et méconnus. Son Président est Guy Pacôme SOMIAN, Opérateur culturel.

Infos: Nicaise B.