Jeux: Escalator Junior, pour développer la connaissance des enfants

Pour les fêtes de Noël, le CILE-Afrique propose '' Escalator Junior ''

La fête de Noël est déjà là et les parents sont préoccupés à trouver des cadeaux pour leurs enfants. Dans le souci d'aider les parents à offrir un jeu éducatif à leurs enfants, le Centre d'Initiative Littéraire et Éducative (CILE-Afrique) a conçu un jeu destiné aux enfants de 07 ans à 15 ans et plus. Ce jeu, dénommé '' Escalator Junior '', a été présenté à la presse au cours d'une conférence tenue à l'Université Sup'Elite à Cocody, le Vendredi 03 Décembre 2021.

Selon Monsieur OBODJI Apata Joachim, ce jeu vient pour occuper sainement les enfants et leur permettre de développer leur intellect. Escalator Junior aborde 06 grands chapitres (la culture générale, le sport, les pays du monde, l'environnement naturel, les sciences et technologies et les arts et littérature. Il compte 78000 questions pour 48 centres d'intérêts. Le jeu est téléchargeable sur Appstore et Playstore et peut être joué sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

Pour avoir toute la liberté du jeu, il faut débourser la somme de 2000 F CFA, payable en ligne. Escalator Junior est le fruit d' une équipe de burkinabè et d'ivoiriens; il vient en prélude au grand jeu "Escalator Monde-Afrique" dont la sortie est prévue en Mars 2022.

Infos: Nicaise B.